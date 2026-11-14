Königin Máxima der Niederlande als Oberstleutnant vereidigt

Königin Máxima der Niederlande (55) hat einen besonderen Schritt in ihrer militärischen Laufbahn gemacht: Am Freitag, dem 13. November 2026, wurde sie an der Königlichen Militärakademie in Breda offiziell als Reservistin vereidigt. Ab sofort trägt sie den Rang einer Oberstleutnantin. Gemeinsam mit 23 weiteren Reserveoffizieren legte Máxima in Uniform vor dem Generalleutnant ihren Eid ab. Ihr Gelöbnis schloss die Ehefrau von König Willem-Alexander (59) mit dem traditionellen Satz: "So wahr mir Gott helfe." Bei diesem bedeutenden Moment konnte die niederländische Königin auf die Unterstützung ihrer Familie zählen. König Willem-Alexander und die älteste gemeinsame Tochter Prinzessin Catharina-Amalia (22) verfolgten die feierliche Zeremonie vor Ort. Die Thronfolgerin hatte sich für den Anlass passend gekleidet: Sie erschien in ihrer Marineuniform und stärkte Máxima bei ihrem feierlichen Schritt in die niederländischen Streitkräfte den Rücken.

Nach der Vereidigung wird Königin Máxima dem Militärhaus des Königs zugeteilt. Als Reservistin könnte sie zudem mobilisiert werden, falls es in den Niederlanden zu einem Konflikt kommen sollte. Zum Abschluss des formellen Teils der Zeremonie nahm König Willem-Alexander die angetretenen Truppen ab. Dabei kam es zu einem ungewöhnlichen Bild: Der König stand auch vor seiner frisch vereidigten Frau, die ihm in Reih und Glied stramm gegenüberstand. Anschließend wich die militärische Förmlichkeit einer gelösten Familienstimmung. Máxima, Willem-Alexander und Amalia kamen für gemeinsame Aufnahmen zusammen und strahlten in die Kameras. Die Prinzessin ließ es sich außerdem nicht nehmen, ihrer Mutter zu der neuen Rolle zu gratulieren – und drückte ihr dabei einen liebevollen Kuss auf.

Auf diesen Tag hatte sich Königin Máxima rund sechs Monate lang vorbereitet. Nachdem sie den theoretischen Teil absolviert hatte, zeigte sie sich im Mai zum ersten Mal im Kampfanzug. Damals erhielt sie im Beisein ihres Mannes und zweier ihrer Töchter ihr Soldatenbarett. Auch Prinzessin Catharina-Amalia hat bereits eigene Erfahrungen innerhalb der Streitkräfte gesammelt. Parallel zu ihrem Studium ist sie Teil des Programms Defensity College, über das sie ihren Militärdienst mit ihrer Ausbildung an der Universität verbindet. Nach dem Abschluss der Theorie verbrachte die Thronfolgerin zunächst mehrere Monate bei der Luftwaffe. Im Anschluss wechselte sie zur Marine, deren Uniform sie nun auch bei der Vereidigung ihrer Mutter in Breda trug.

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Imago Königin Máxima wird nach ihrer Ausbildung zur Reservistin an der Königlichen Militärakademie in Breda vereidigt

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Getty Images König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Catharina-Amalia posieren nach einer Vereidigungszeremonie in Breda

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