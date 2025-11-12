Chryssanthi Kavazis GZSZ-Comeback wird endlich ausgestrahlt

Chryssanthi Kavazi (36) feiert ihr Comeback in der beliebten Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nach ihrer Babypause ist die Schauspielerin ab Folge 8403, die am 19. November ausgestrahlt wird, wieder als Laura Bachmann zu sehen. Die erste Begegnung ihrer Serienfigur führt sie direkt zur Tür von Mama Yvonne, gespielt von Gisa Zach (51), wo sie – wie ein Teaser von RTL verrät – voller Freude in den Arm genommen wird. "Was machst du denn hier? [...] Warum wusste ich davon nichts? Ich hätte dich doch vom Flughafen abgeholt!", fragt Yvonne, sichtlich überwältigt. Laura erklärt jedoch, dass sie nur für zwei bis drei Tage in Deutschland sei, da sie in die amerikanische Botschaft müsse, um ihr Arbeitsvisum zu verlängern.

Hinter den Kulissen verlief der Neustart alles andere als gemütlich. Bereits im September begann Chryssanthi mit den Dreharbeiten, und die ersten Szenen forderten sie ordentlich. "Ein sanfter Einstieg war es nicht", erklärte sie im Interview mit dem Sender und fügte hinzu: "In meiner ersten Drehwoche standen gleich 24 Szenen auf dem Plan. Da war direkt wieder volles GZSZ-Pensum angesagt – ganz viel Drama inklusive! Laura hat einiges erlebt, zu erzählen und zu klären." Die 36-Jährige genießt den Schritt zurück ans Set, obwohl sie ihre Babypause intensiv mit der Familie verbracht hat. Nach der Geburt musste sie sich von einem Virus erholen, fand jedoch in der Ruhe neue Kraft und eine besondere Nähe zu ihrer Tochter.

Bereits vor zwei Monaten sprach Chryssanthi im Interview mit RTL offen über die Herausforderungen ihres Wiedereinstiegs. "Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen", betonte die Zweifachmama damals. Der Abschied von ihren Kindern fiel ihr jedoch schwer. Trotzdem konnte sie sich ganz auf die Unterstützung ihrer Familie und besonders auf ihren Ehemann Tom Beck (47) verlassen. Besonders stolz berichtete sie, dass sie nach Schwangerschaft und Babypause wieder in ihre alten Kostüme passt: "Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mama-Pause wieder in meine Sachen rein."

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Gisa Zach

Anzeige Anzeige

RTL Chryssanthi Kavazi und Gisa Zach als Laura und Yvonne bei GZSZ