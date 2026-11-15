Nach "Frankenstein" spielt Jacob Elordi jetzt einen Mörder

Jacob Elordi (29) wagt sich erneut an eine düstere Rolle. Wie Deadline berichtet, soll der Schauspieler in einer Neuverfilmung von "The Executioner's Song" den verurteilten Doppelmörder Gary Gilmore spielen. Zuletzt war er in Guillermo del Toros (62) "Frankenstein" als Kreatur zu sehen. Nun folgt also schon der nächste Part mit einer ziemlich finsteren Seite. Das Studio United Artists hat sich dem Bericht zufolge die Rechte an dem Stoff gesichert. Jacob wird dabei aber nicht nur vor der Kamera stehen: Der Darsteller ist gleichzeitig als Produzent an dem Projekt beteiligt. Die Produktion übernimmt neben United-Artists-Chef Scott Stuber (57) auch Nick Nesbitt. Ebenfalls zum Produzententeam gehören Elordis Manager Matt Vioral und Sherry Marsh. Wann die Kameras für das Projekt rollen und mit welchem Kinostart gerechnet werden kann, steht bislang noch nicht fest. Auch weitere Details zur Umsetzung des Films sind bisher nicht bekannt.

Als Vorlage dient das gleichnamige Tatsachenbuch von Norman Mailer. Das Werk erschien 1979 und wurde mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet, wie Filmstarts berichtet. Schon 1982 kam die Geschichte zum ersten Mal als Film heraus. Im Mittelpunkt steht das Leben von Gary, der im US-Bundesstaat Utah wegen der Ermordung zweier Männer verurteilt wurde. Für besonderes Aufsehen sorgte vor allem Gilmores Haltung: Anders als viele andere Verurteilte bestand er darauf, für seine Taten mit dem Tod bestraft zu werden. Während er seine Hinrichtung forderte, versuchten Anwälte und Justizbehörden, die Vollstreckung des Todesurteils hinauszuzögern und ihn am Leben zu halten. Der ungewöhnliche Rechtsstreit entwickelte sich zu einem landesweiten Medienspektakel. 1977 wurde Gilmore schließlich hingerichtet. Damit war er der erste Mensch in den USA, der nach einer faktischen Pause von vier Jahren exekutiert wurde. Auch ein Wegbegleiter von damals ist bei der Neuauflage dabei: Lawrence Schiller führte bei dem Film von 1982 Regie. Für Normans Buch sprach er ausführlich mit Gary, dessen Familie und weiteren Beteiligten. Jetzt ist er als ausführender Produzent an Bord.

Für Jacob läuft es beruflich derzeit richtig gut. Für seine Darstellung der ikonischen Kreatur in "Frankenstein" wurde der Schauspieler unter anderem für einen Oscar, einen Golden Globe und einen Critics Choice Award nominiert. Bekannt wurde der Australier einem großen Publikum durch die Serie "Euphoria". Für seine Rolle in "The Narrow Road to the Deep North" gewann er außerdem einen AACTA Award als bester Hauptdarsteller in einem Drama. Auch in weiteren Projekten hat er auf sich aufmerksam gemacht. In "Priscilla" verkörperte er Elvis Presley (†42), in "Saltburn" war er als wohlhabender Student Felix zu sehen. Auch für "Wuthering Heights" und "The Dog Stars" stand der Schauspieler vor der Kamera. Lange auf neue Herausforderungen warten muss er offenbar nicht: Als Nächstes wird er gemeinsam mit Scarlett Johansson (41) im Thriller "Scapegoat" zu sehen sein.

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Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

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Getty Images Jacob Elordi bei den Gotham Awards 2025 in New York

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