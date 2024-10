36 Kilo leichter: Griff auch Tom Arnold auf Ozempic zurück?

Nachdem Tom Arnold (65) im Januar 2022 einen leichten Schlaganfall erlitten hat, veränderte er seinen Lebensstil radikal und machte seine Gesundheit nun zur obersten Priorität. Mittlerweile hat der Schauspieler laut Fox News 36 Kilo abgenommen. Während andere Stars aktuell nur zu gern auf das Diabetesmedikament Ozempic zurückgreifen, um ungewollte Pfunde purzeln zu lassen, verzichtete der Schauspieler auf das in Hollywood beliebte Schlankheitsmittel. Stattdessen gelang es ihm mit der Unterstützung des Fitnessgurus Charles D'Angelo, sein Gewicht von 129 auf 93 Kilo zu reduzieren und dieses seitdem erfolgreich zu halten.

Tom hatte Charles bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung von Arnold Schwarzenegger (77) kennengelernt. Unter der Anleitung seines neuen Trainers begann der Schauspieler, tägliche Workouts in seinen Alltag zu integrieren – auch, wenn er auf Reisen ist oder Projekte dreht. "Das Cardio-Training und der Ausdauersport sind so gut für meine mentale Gesundheit und sie helfen mir dabei, nüchtern zu bleiben", erklärte er im Interview mit Fox News. Seit sieben Jahren ist Tom nun schon trocken und betonte, wie sehr ihm die körperliche Aktivität dabei helfe, fokussiert zu bleiben. Trotz aller Popularität von Ozempic spielte bei seiner bewussten Entscheidung gegen das Medikament auch seine persönliche Vergangenheit mit dem Alkohol eine Rolle: "Ich bin nüchtern, also muss ich vorsichtig sein mit dem, was ich nehme – obwohl Ozempic großartig zu sein scheint", stellte er klar. Stattdessen setze er auf eine strukturierte Routine mit bewusster Ernährung und dokumentiert akribisch seine Fortschritte.

Ein großer Antrieb für seine Lebensstiländerung sind neben seiner Krankheitsgeschichte außerdem seine Kinder Jax und Quinn, die er mit seiner Ex-Frau Ashley Groussman hat. Als Vater ist es ihm wichtig, ein positives Vorbild zu sein und gesund zu bleiben, um für seine Kinder da zu sein. Seinen Sohn Jax hat er bereits durch seinen Lebenswandel inspiriert, sodass dieser nun ebenfalls auf seine Gesundheit achte. Vater und Sohn trainieren jetzt gemeinsam – und halten einander motiviert. "Er schreibt jede Kalorie und jede Minute auf, genau wie ich", berichtete Tom stolz. Die gemeinsame Leidenschaft für einen aktiven Lebensstil habe ihre Beziehung bloß noch weiter gestärkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Arnold bei "The Shindig Show", West Hollywood, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Arnold, US-Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige