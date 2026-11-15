Herzogin Meghans As-Ever-Website verzeichnet weniger Besuche

Herzogin Meghans (45) Lifestylemarke As Ever muss zum Start der wichtigen Weihnachtseinkaufssaison einen Rückgang bei den Website-Besuche hinnehmen. Laut Daten des Analyseunternehmens Similarweb zählte der Onlineshop im Oktober rund 179.000 Besuche. Im Vorjahresmonat waren es noch etwa 197.000 gewesen, womit das Interesse binnen eines Jahres um gut neun Prozent sank. Verglichen mit dem Vormonat zeigt sich jedoch ein deutlicher Aufwärtstrend: Im September 2026 kam die Website nur auf rund 141.000 Besuche. Innerhalb eines Monats legte der Traffic somit um fast 27 Prozent zu. Ein Insider, der mit der Marke vertraut ist, berichtet Newsweek außerdem, dass die Verkäufe im Vergleich zum Oktober 2025 sogar gestiegen seien. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Behauptung bislang jedoch nicht. Öffentlich einsehbare Angaben zu Bestellungen, Umsatz oder Gewinn des Unternehmens gibt es nämlich nicht. Die verfügbaren Zahlen zeigen daher nur, wie oft die Website besucht wurde, und nicht, wie erfolgreich Meghans Produkte tatsächlich verkauft wurden.

Im Laufe des Jahres 2026 schwankten die Besucherzahlen stark. Im Januar kam die Website auf etwa 268.000 Besuche, während im Juli mit rund 127.000 Besuchen ein deutlich niedrigerer Wert erreicht wurde. Danach erholte sich der Traffic wieder. Weniger Seitenaufrufe müssen allerdings nicht automatisch geringere Verkäufe bedeuten. Die Similarweb-Auswertung bildet weder abgeschlossene Käufe noch Einnahmen ab. Ein Sprecher der Marke hatte die Schwankungen schon vor Bekanntwerden der Oktober-Daten gegenüber Newsweek eingeordnet: "Ich denke, das ist einfach das normale Auf und Ab einer Verbrauchermarke." Weiter erklärte er: "Produkteinführungen und PR sorgen für vorhersehbare Spitzen beim Engagement, deshalb würde ich nicht zu viel in einen einzelnen Zeitraum hineinlesen." Für die Feiertage wirbt As Ever derzeit mit einem saisonalen Sortiment: unter anderem mit Fruchtaufstrichen, Honig, Wein, Kerzen, Schokolade, Geschenkkörben und einem Adventskalender.

Im vergangenen Jahr hatte Meghan noch große Wachstumspläne für ihr Unternehmen beschrieben. Im Podcast von Unternehmerin Emma Grede sprach sie damals auch über die Unterstützung durch Netflix. "Was daran wirklich spannend ist, ist die Weiterentwicklung der Partnerschaft, die wir seit so vielen Jahren mit Netflix haben, sodass wir nun sagen: Wir setzen verstärkt auf mein Wachstum als Unternehmerin und auf ihre Unterstützung in diesem Kapitel", erklärte die ehemalige Schauspielerin. Im März 2026 endete die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen dem Streamingdienst und As Ever jedoch. Seitdem führt Meghan ihre Marke unabhängig weiter. Bislang liefert der Shop nur innerhalb der USA, obwohl Meghan eine internationale Expansion ins Auge gefasst hat. Markenanmeldungen erfolgten unter anderem in Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea und Brasilien. Auch aus dem Ausland gibt es bereits Interesse: Knapp 60 Prozent der Oktober-Aufrufe kamen von amerikanischen IP-Adressen, fast 20 Prozent aus Großbritannien. Kunden außerhalb der USA können über die Website derzeit dennoch nichts bestellen.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"

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