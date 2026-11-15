Schmerzhafter Unfall: Katja Krasavice stürzt bei Videodreh

Katja Krasavice (30) hat sich ausgerechnet beim Dreh eines freizügigen Videos auf einer Damentoilette am Knöchel verletzt. Die Rapperin verbrachte einen Abend mit ihren Freundinnen, als sie einen heißen Clip für ihre Fans aufnehmen wollte. Wie in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, setzte sie sich dafür auf ein Waschbecken. Eine ihrer Begleiterinnen filmte die Szene mit dem Handy durch eine Glastür. Doch dann ging die Aktion schief: Katja rutschte plötzlich von der Ablage, geriet ins Straucheln und knickte um. Die Aufnahmen von dem Missgeschick teilte die Musikerin anschließend in ihrer Instagram-Story. Zunächst konnte sie sich noch fangen und sogar über den Vorfall lachen. Die Folgen waren aber offenbar schlimmer als gedacht. Später berichtete Katja, dass die Schmerzen so stark gewesen seien, dass sie den restlichen Abend nicht mehr selbst habe laufen können.

Wie erschreckend der Moment für ihre Freundinnen war, macht auch das Video deutlich. Während Katja vom Waschbecken abrutscht, ist im Hintergrund der aufgeschreckte Schrei einer Begleiterin zu hören. Die "Boss Bitch"-Interpretin fällt zwar nicht hin, belastet ihren Fuß beim Abfangen aber offenbar unglücklich. Später fragt sie ihre Follower mit Blick auf die Szene: "Können wir kurz darüber reden, dass ich mir fast meinen Knöchel in dem Moment da verstaucht hab?" Auch was sie eigentlich vorhatte, verrät Katja ganz offen: "Ich wollte da ein Video drehen, wie ich's mir selbst mache. Ich war schon so voll [am] mich Anfassen und dann fall ich da so geisteskrank hin, und ich knicke um." Nach dem Unfall war Katja auf ihre Begleiterinnen angewiesen. "Ich konnte den ganzen Abend nicht mehr laufen. Die Girls mussten mich überall hinzerren", erklärte die Musikerin ihren Followern.

Erst kurz vor dem schmerzhaften Zwischenfall hatte Katja Krasavice ihre Community über einen weiteren gesundheitlichen Eingriff informiert. Die "Boss Bitch"-Interpretin hatte erzählt, dass sie sich erneut an der Nase operieren lassen musste. Nach ihrer eigenen Darstellung war es bei einer früheren Operation zu gefährlichem Pfusch gekommen, weshalb eine weitere Korrektur notwendig gewesen sei. Dabei machte sie deutlich, dass es sich für sie nicht um den ersten problematischen Eingriff handelte. Laut Katja musste jede ihrer Schönheitsoperationen, die sie im Ausland hatte vornehmen lassen, mindestens einmal korrigiert werden. Ihre Erfahrungen nahm die Musikerin zum Anlass, eine eindringliche Warnung an ihre Fans zu richten. Bei der Wahl einer Klinik solle der Preis demnach nicht an erster Stelle stehen. "Bitte hört auf, Geld zu sparen für einen Schönheitseingriff. Es geht auch um eure Gesundheit und euer Leben", appellierte Katja an ihre Community.

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Internet-Bekanntheit

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice knickt um

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