Charme-Offensive: Prinz William baut Hollywood-Präsenz aus

Prinz William (44) zeigt sich immer häufiger in der Welt der Stars und Sternchen. Mit einer regelrechten Charme-Offensive will der Thronfolger offenbar auch ein moderneres und lockereres Bild der Monarchie vermitteln. Ein wichtiger Schritt war sein Besuch in "The Graham Norton Show" im Oktober: Auf dem berühmten Sofa von Moderator Graham Norton sprach der Royal über den von ihm gegründeten Earthshot Prize, der mutige Ideen für den Umweltschutz fördert. Neben ihm nahmen Cate Blanchett (57), Hannah Waddingham (52) und Robert Irwin (22) Platz. Alle drei waren bereits auf unterschiedliche Weise mit dem Umweltpreis verbunden. Ein anonymer Insider behauptete gegenüber Heat allerdings, hinter dem TV-Besuch könne auch eine persönliche Motivation stecken. Demnach könnte William Genugtuung dabei empfinden, seinen Bruder Prinz Harry (42) im angeblichen Popularitätswettstreit um Hollywood übertroffen zu haben. Bestätigt ist diese Darstellung jedoch nicht.

Im Palast soll Williams Abstecher bei Graham Norton laut der Heat-Quelle jedenfalls sehr gut angekommen sein. Deshalb seien künftig weitere Auftritte dieser Art möglich. Der Prinz von Wales pflege inzwischen Freundschaften zu zahlreichen Promis – darunter David und Victoria Beckham (52), Tom Cruise (64) und Robert Irwin. Auch zu Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) soll William ein vertrautes Verhältnis aufgebaut haben. Der Insider beschreibt seine wachsende Nähe zur Unterhaltungsbranche als gezielte Strategie: Seine Projekte sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen, die Monarchie soll moderner wirken und er selbst ein entspannteres Image in der Öffentlichkeit aufbauen. Ganz ohne Gegenwind blieb der TV-Auftritt allerdings nicht. Wie The National berichtete, gingen nach der Sendung hunderte Beschwerden ein. Eine antimonarchistische Gruppe warf der BBC vor, mit dem Auftritt ihre eigenen Regeln verletzt zu haben. Diese untersagten dem Sender demnach, einzelne wohltätige Organisationen oder bestimmte Anliegen gezielt zu unterstützen.

Bei Harry sollen die zunehmenden Promikontakte seines älteren Bruders hingegen gar nicht gut ankommen. Laut der Heat-Quelle sehe der Herzog von Sussex darin eine Konkurrenz zu seinen eigenen Verbindungen in die Unterhaltungsbranche. Harry, der seit 2020 mit seiner Familie in Kalifornien lebt, und erst kürzlich wieder auf unbestimmte Zeit zurück nach Großbritannien gezogen ist, sei überzeugt, dass William sich gezielt in genau jene Hollywoodkreise vorarbeiten wolle, in denen er und Meghan Fuß zu fassen versucht hätten. Angeblich deute er das Verhalten seines Bruders als weiteren Versuch, die Oberhand zu gewinnen und sich ihm gegenüber als überlegen zu präsentieren. Dabei betrachte Harry eigentlich sich selbst als denjenigen der beiden Brüder, der sich schon immer für Hollywood interessiert habe, so der Insider weiter. Ob zwischen William und Harry tatsächlich ein Popularitätswettstreit um prominente Kontakte besteht, bleibt allerdings offen. Sämtliche Behauptungen dazu stammen ausschließlich von einem nicht namentlich genannten Insider. Eine öffentliche Stellungnahme der Brüder zu der angeblichen Rivalität liegt dem Bericht zufolge nicht vor.

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Imago Prinz William ist im Vorfeld des Earthshot Prize in Mumbai zu Gast in der "Graham Norton Show"

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Imago Prinz William lacht im Gespräch mit Graham Norton bei einem Auftritt in dessen BBC-Show

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