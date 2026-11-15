Gypsy Rose glaubt, Telefon-Leaks stürzten Ken in die Krise

Gypsy Rose Blanchard (35) bricht ihr Schweigen über ihren Ex-Freundes. In ihrem ersten TV-Interview seit dem Tod ihres Partners Ken Urker (†34) hat sie offen darüber gesprochen, wie sehr ihn die Veröffentlichung alter Telefonate aus ihrer Zeit hinter Gittern belastet habe. In der Sendung "60 Minutes Australia" erzählte sie, dass Ken nach dem Leak heftigen Kommentare im Netz ausgesetzt gewesen sei. Die Moderatoren fragten sie, ob die Gespräche für ihn vor seinem Tod einen Wendepunkt bedeutet hätten. Gypsy antwortete dabei ohne Zögern: "Absolut. Wissen Sie, das war der Punkt, an dem es gewissermaßen hieß: Ab wann wird die Vergangenheit eines Menschen zu viel, um sie zu ertragen?" Nach ihren Angaben ging es sogar in ihrem letzten Telefonat mit Ken noch um die besagten Aufnahmen. Am 1. Oktober wurde Ken dann leblos in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Es war ausgerechnet sein 34. Geburtstag.

Woran Ken gestorben ist, ist noch nicht geklärt. Die Behörden warten noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung. Gypsy ist laut TMZ aber "zu 100 Prozent" sicher, dass ihr Partner nicht durch Suizid gestorben ist. Unterstellungen, sie selbst könnte etwas mit seinem Tod zu tun haben, nannte sie in dem Interview "widerlich". "Er war die Liebe meines Lebens. Er ist der Vater meines Kindes. Ich kannte Ken fast neun Jahre. Kein anderer Mann, kein anderer Mensch hatte mein Herz so wie er", offenbarte sie. Die Todesnachricht wollte sie zunächst nicht für wahr halten: "Ich sagte immer wieder: 'Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Du lügst. Du denkst dir das aus.' Dann bin ich einfach zu Boden gegangen, und ich erinnere mich nur noch daran, wie ich immer wieder geschrien habe: 'Nein, nein, nein.'"

Bei den geleakten Mitschnitten handelt es sich laut Daily Mail um Telefonate aus dem Gefängnis vom Dezember 2020 und vom März 2021. Gypsy hatte sie damals mit ihrem Partner Ryan Anderson (38) geführt. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits seit einigen Monaten nicht mehr mit Ken zusammen. In den Gesprächen äußerte sie unter anderem den Wunsch, Ken möge an einer Überdosis sterben. Später wurden Gypsy und Ken aber wieder ein Paar und bekamen ihre gemeinsame Tochter Aurora. Dass die Jahre zurückliegenden Äußerungen mit Kens Tod zusammenhängen, ist nicht nachgewiesen.

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Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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