Gypsy Rose Blanchard kämpft nach Kens Tod gegen Hetze

Gypsy Rose Blanchard (35) wehrt sich rund sechs Wochen nach dem Tod ihres Partners Ken Urker (†34) mit deutlichen Worten gegen schwere Anschuldigungen aus dem Netz. Im Interview mit "60 Minutes Australia" wurde die Autorin direkt gefragt, ob sie etwas mit seinem Tod zu tun habe. Ihre Antwort fiel unmissverständlich aus: "Absolut nicht. Nein." Ken war am 1. Oktober 2026 gestorben. Nach Gypsys Angaben starb der Vater ihrer zweijährigen Tochter Aurora an einer Überdosis. Unabhängig bestätigt ist diese Todesursache bislang nicht. Die Anschuldigungen gehen der trauernden Mutter sichtlich nahe. "Es ist widerlich, das zu hören, denn er war die Liebe meines Lebens. Er ist der Vater meines Kindes. Kein anderer Mann, kein anderer Mensch hatte mein Herz so wie er", erklärte sie in dem Interview. Damit stellt sie sich entschieden gegen die Spekulationen, die nach Kens Tod im Internet verbreitet werden.

Zu Hause seien sie und Ken glücklich gewesen, schilderte Gypsy weiter. Gleichzeitig sei ihm im Internet aber immer mehr Negativität entgegengeschlagen. Schon kurz nach seinem Tod hatte sie erklärt, ihr Partner habe ein unvorstellbares Ausmaß an öffentlicher Beobachtung und unerbittlichem Cybermobbing ertragen müssen. Den Verlust hat sie noch längst nicht verkraftet. Gegenüber "60 Minutes Australia" sagte Gypsy: "Ehrlich gesagt versuche ich immer noch, alles zu verarbeiten. Es ist wirklich schwierig, weil ich einfach keinen Sinn mehr in irgendetwas erkennen kann." Auch sämtliche Zukunftspläne seien mit Ken weggebrochen. "Wir hatten für alles einen Plan. Und alles würde gut werden, weil er direkt an meiner Seite war. Ich hätte es nicht allein tun müssen. Und jetzt hat sich das geändert, und ich fühle mich verloren", beschrieb sie ihre Trauer. Ihre Wut über die Hetze will Gypsy jedoch sinnvoll nutzen. Statt die Verfasser verletzender Kommentare anzugreifen, setzt sie sich in Kens Namen für neue Gesetze gegen Cybermobbing ein.

Dass Gypsy Rose nach Kens Tod so schnell verdächtigt wurde, hängt vor allem mit ihrer Vergangenheit zusammen. Sie war an der Planung des Mordes an ihrer Mutter Dee Dee Blanchard beteiligt, der 2015 weltweit für Schlagzeilen sorgte. Belege für die aktuellen Anschuldigungen gegen sie gibt es in dem Bericht jedoch nicht. Gypsy und Ken waren zunächst von 2018 bis 2019 kurzzeitig ein Paar. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis und der Trennung von ihrem Ehemann Ryan Anderson (38) fanden sie 2024 wieder zusammen und wurden Eltern der kleinen Aurora. An die Menschen hinter den gehässigen Beiträgen richtet Gypsy nun einen eindringlichen Appell: "Stellt euch vor, das wäre euer Freund, euer Ehemann, eure Ehefrau. Und stellt euch vor, ihnen würde das angetan, ihr würdet sie verlieren und sie wären für immer fort. Das habt ihr uns angetan, und das ist euer Kreuz, das ihr tragen müsst."

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Autorin

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

Anzeige Anzeige