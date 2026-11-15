Lady Louise Windsor plant nach Uni-Abschluss ein Sabbatjahr

Für Lady Louise Windsor (23) beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ihr Studium hat die Tochter von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie bereits erfolgreich abgeschlossen. Jetzt nimmt sie sich erst einmal eine Auszeit. Bevor sie entscheidet, wie es beruflich für sie weitergeht, will sich die Royal ein ganzes Jahr Zeit lassen. Geplant sind Reisen in verschiedene Länder. Außerdem möchte Louise, die am 8. November ihren 23. Geburtstag feierte, sich in dieser Zeit ehrenamtlich engagieren. Wohin es sie genau ziehen wird, bei welchen Organisationen sie mithelfen möchte und ob sie jemand auf ihren Reisen begleitet, ist bislang nicht bekannt. Zuvor hatte die Nichte von König Charles III. (78) an der schottischen Universität St Andrews Englisch und Internationale Beziehungen studiert. Den erfolgreichen Abschluss dieses Studiums beging sie gemeinsam mit ihren Eltern. Nach den akademisch geprägten Jahren soll für Louise nun also zunächst das Reisen im Mittelpunkt stehen. Zugleich will sie die Auszeit nutzen, um sich freiwillig für andere einzusetzen.

Erste Erfahrungen abseits von Hörsaal und Palast hat Louise schon vor ihrem Studium gesammelt. Damals packte sie praktisch mit an und arbeitete sie in einem Gartencenter. In St Andrews fand die Royal dann nicht nur ihren akademischen Weg, sondern auch die Liebe: An der Universität lernte sie ihren Kommilitonen Félix da Silva-Clamp kennen. Mittlerweile zeigen sich die beiden auch öffentlich und wirken dabei sehr vertraut miteinander. Die Liebesgeschichte erinnert an Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44). Auch der Thronfolger, der Louises Cousin ist, und seine heutige Ehefrau begegneten sich einst während ihrer Studienzeit an der schottischen Uni. Bei ihrem Titel bleibt Louise derweil bei der bisherigen Linie. Obwohl sie auf Platz 17 der britischen Thronfolge steht und Anspruch auf den Titel einer Prinzessin hätte, tritt sie weiterhin als Lady Louise auf. Ihre Eltern hatten sich einst dafür entschieden, ihre Tochter Lady Louise zu nennen. Auch nach dem Erreichen ihrer Volljährigkeit behielt sie diese Form bei. Ob und welchen Beruf sie nach ihrem nun geplanten Sabbatjahr ergreifen möchte, steht aktuell noch nicht fest.

Von ihrem Großvater Prinz Philip (†99), dem Ehemann von Queen Elizabeth II. (†96), erbte Louise nicht nur seine Kutsche und seine Pferde, sondern auch die Begeisterung für den Fahrsport. Bei einigen großen Ereignissen der britischen Königsfamilie war sie dabei: So war sie Brautjungfer bei der Hochzeit von William und Kate. Außerdem stand sie bei der Krönung ihres Onkels Charles mit auf dem Balkon. Im Sommer 2025 überreichte Edward seiner Tochter im Holyrood Palast in Edinburgh persönlich den Duke of Edinburgh Award in Gold. Auf Fotos der Feier sah Louise ihrer verstorbenen Großmutter Elizabeth ähnlich. Zusätzlich fiel ihr damals neuer Bob ins Auge, durch den sie optisch an ihre Mutter Sophie erinnerte. Ein blaues Kleid mit fließenden Ärmeln vervollständigte ihren festlichen Auftritt bei der Auszeichnung.

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Imago Lady Louise Windsor auf dem Balkon des Buckingham-Palasts nach der Krönung in London

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Getty Images Lady Louise Windsor und ihr Freund Felix beim Duke of Edinburgh's Award im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh

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