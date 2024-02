Ganz die Mama: Alyson Hannigan zeigt ihre beiden Töchter!

Sie kommen nach ihr. Alyson Hannigan (49) wurde durch ihre Rolle als Lily Aldrin in der Serie How I Met Your Mother zum weltweiten Star. Privat sollte es ebenfalls für sie richtig gut laufen – 2003 gab sie dem Schauspieler Alexis Denisof (57) das Jawort. Sechs Jahre später wurde das Paar Eltern einer , 2012 brachte die Seriendarstellerin ein zweites Mädchen zur Welt. Wie groß Alysons Töchter inzwischen sind, zeigt jetzt ein neuer Schnappschuss.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 49-Jährige einige Schnappschüsse, die sie mit ihrem Nachwuchs zeigen. Das Trio besuchte eine Lichtshow und schien sich dabei gut zu amüsieren. Auf einem der Fotos ist Alyson neben ihren Töchtern zu sehen, die ihrer berühmten Mutter sehr ähnlich sehen, wie viele Fans finden. "Die beiden sind deine Mini-Me's" und "Sie sehen dir so ähnlich", lauteten einige begeisterte Kommentare.

Wie Alyson in einem Interview betont hatte, wolle sie für ihre Kids ein gutes Vorbild sein und ihnen durch die Teilnahme an Dancing with the Stars beweisen, dass man seine Ängste überwinden könne. "Die Angst davor, nicht gut genug zu sein, sollte einen niemals von etwas abhalten!", erklärte Alyson gegenüber People.

