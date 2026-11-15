Lance Bass erzieht seine Kinder wegen Diabetes ganz anders

Lance Bass (47) geht wegen seiner Diabeteserkrankung heute bewusster mit seiner Gesundheit um – und das prägt auch die Erziehung seiner Kinder. In einem offenen Brief für das Medizintechnikunternehmen Dexcom hat er jetzt beschrieben, wie die Krankheit seine Rolle als Vater verändert hat. Gemeinsam mit seinem Ehemann Michael Turchin (39) zieht Lance die fünfjährigen Zwillinge Violet und Alexander groß. Sie sollen von klein auf lernen: Wer sich um sich selbst kümmert, Hilfe annimmt oder über gesundheitliche Probleme spricht, zeigt damit keine Schwäche. "Ich hoffe, dass sie, wenn sie sehen, wie ich auf mich achte, um Hilfe bitte und offen über meine Gesundheit spreche, lernen, dass Verletzlichkeit Stärke ist, Herausforderungen uns nicht definieren und dass es eine Art ist, den Menschen um uns herum Liebe zu zeigen, wenn wir auf uns selbst achten", erklärte der Sänger in dem Brief. Seine Erkrankung ist damit nicht nur Teil seiner eigenen Routine, sondern beeinflusst auch die Werte, die er seinen Kindern vermittelt.

Die Diagnose erhielt Lance während der Coronapandemie. Der Umgang mit der Krankheit habe ihn Geduld gelehrt, erklärt er in dem Schreiben. Außerdem habe er gemerkt, wie wichtig es sei, die Signale seines Körpers ernst zu nehmen und gut für sich zu sorgen. Inzwischen gehört das Diabetesmanagement fest zu seinem Tagesablauf – auf der Bühne ebenso wie bei der Arbeit oder daheim. "Egal, ob ich auftrete, arbeite oder zwei Fünfjährigen durchs Haus hinterherjage: Dich zu managen, ist zu einem Teil meines täglichen Lebens geworden", schrieb Lance in seinem offenen Brief für Dexcom. Halt habe er zudem bei anderen Betroffenen gefunden. Die Diabetes-Community habe ihm geholfen, mit Unsicherheiten umzugehen. Sie habe ihm auch gezeigt, dass niemand solche Herausforderungen allein bewältigen müsse. Mit seiner Geschichte will der Sänger andere ermutigen, Fragen zu stellen und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Gelinge ihm das auch nur bei einem einzigen Menschen, mache ihn das schon sehr stolz.

Am meisten überrascht habe Lance, wie stark ihn die Erkrankung gerade als Ehemann und Vater geprägt habe. Violet und Alexander seien noch jung, beobachteten ihre Eltern jedoch jeden Tag und lernten aus deren Verhalten. Seinen Umgang mit Diabetes verbindet der Sänger deshalb eng mit Werten, die ihm und Michael in der Familie wichtig sind: Offenheit, gegenseitige Unterstützung und Verantwortung für die eigene Gesundheit. Typ-1,5-Diabetes wird auch LADA genannt. Laut der Mayo Clinic handelt es sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, die im Erwachsenenalter beginnt und sich nach und nach verschlimmert. Weil sich die Erkrankung langsamer entwickelt, benötigen Betroffene häufig nicht sofort Insulin. Beschwerden zeigen sich häufig erst nach dem 30. Lebensjahr. Lance verfasste seinen Brief im Rahmen von Dexcoms Kampagne "Letter to Diabetes". Neben ihm haben auch Nick Jonas (34), "Dancing With the Stars"-Profi Rylee Arnold sowie die Sportler Mark Andrews und Mason Miller Beiträge geschrieben.

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Getty Images Lance Bass besucht die Breakthrough T1D Los Angeles Gala im Skirball Cultural Center

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Instagram / lancebass Lance Bass mit seinen Kindern, Violet und Alexander

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