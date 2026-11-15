Festnahme: Ärger im Publikum trübt König Charles' Termin

Eigentlich sollte es ein fröhlicher Tag werden, doch ein Polizeieinsatz überschattete König Charles' (78) Besuch im Londoner Stadtbezirk Croydon. Während der Feierlichkeiten am Surrey Street Market soll ein Markthändler aggressiv geworden sein. Nach Angaben der Metropolitan Police fiel der Mann den Beamten am Freitag, dem 13. November, zunächst hinter einer Metallabsperrung auf. Kurz darauf machte er laut Polizei ein zweites Mal auf sich aufmerksam, diesmal mitten in der Menschenmenge, die auf den Monarchen wartete. Die Polizisten griffen daraufhin ein und nahmen ihn mit, um einen drohenden Friedensbruch und weitere Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhindern. Anschließend führten sie den Händler aus dem Veranstaltungsbereich. Lange festgehalten wurde der Mann allerdings nicht: Sobald die Beamten nicht mehr damit rechneten, dass sich der Vorfall fortsetzen würde, ließen sie ihn wieder frei.

Wie Augenzeugen gegenüber Your Local Guardian berichteten, wurde der Händler kurz vor 13 Uhr von Polizisten abgeführt. Die Metropolitan Police bestätigte den Einsatz in einer Erklärung: "Beamte nahmen am Freitag, dem 13. November, eine Person fest, um einen Friedensbruch zu verhindern. Ein Mann wurde von den Beamten angesprochen, nachdem er hinter der Metallabsperrung und erneut innerhalb der Menschenmenge aggressiv geworden war. Der Mann wurde aus dem Bereich gebracht und wieder freigelassen, sobald keine Gefahr mehr bestand, dass sich der Friedensbruch fortsetzen würde." Der Monarch ließ sich sein weiteres Programm von dem Zwischenfall nicht nehmen. Der König besuchte den historischen Surrey Street Market, plauderte mit Standbetreibern und sah sich eine Bollywood-Tanz- und Musikdarbietung an. Im Verlauf seines Besuchs schaute er auch in verschiedenen Geschäften in Croydon vorbei. Zu den besuchten Läden gehörte unter anderem Oree Mart.

Der Termin in Croydon gehörte zu den vorgezogenen Feierlichkeiten zu Charles' 78. Geburtstag am 14. November. Königin Camilla (79) begleitete ihren Ehemann bei dem Ausflug nach Croydon nicht. Bevor es auf den Markt ging, war der Monarch an der Brit School in South Croydon zu Gast. Dort begrüßten ihn die Schüler begeistert und präsentierten ihm neben verschiedenen Auftritten auch eine Modenschau. Am Surrey Street Market wartete dann eine Geburtstagstorte auf den König, die er feierlich anschnitt. Kinder der Howard Primary School und der Shirley High School stimmten dazu "Happy Birthday" an. Für einen heiteren Moment sorgte ein Schüler mit dem Zuruf "Ja, Boss!", der Charles zum Lachen brachte. Auch Markthändler Kevin Allagapen, der seit August einen Saftstand betreibt, traf den König. Der Betreiber eines Saftstands erklärte einem Reporter vor Ort, er sei vor dem Treffen "wirklich gestresst" gewesen. Danach fiel sein Fazit aber positiv aus: "Es war schön, ihn zu treffen, und er ist ein netter Kerl."

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Imago König Charles III. besucht am Tag vor seinem 78. Geburtstag den Surrey Street Market in Croydon

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Imago König Charles III. besucht an seinem 78. Geburtstag den Surrey Street Market im Londoner Stadtteil Croydon

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