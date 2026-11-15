Ganz die Mama? Halle Baileys Sohn zeigt musikalisches Talent

Nicht nur Halle Bailey (26) begeistert als Sängerin und Schauspielerin – auch ihr Sohn Halo scheint ein besonderes Gespür für Musik zu haben. Im Gespräch mit dem Magazin People erzählt die Musikerin jetzt, dass der Zweijährige schon ein erstaunliches Gefühl für Melodien zeigt. Halo macht offenbar schon sehr deutlich, ob ein Stück seinen Geschmack trifft. "Wenn ihm ein Lied gefällt, sagt er definitiv: 'Das ist ein gutes Lied.' Und ich sage dann: 'Okay!'", berichtet Halle amüsiert. Dass sich ihr Sohn schon so früh für Musik interessiert, überrascht die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin nicht. Schließlich ist Musik in seinem Alltag ständig präsent. Damit könnte sich schon jetzt andeuten, dass Halo eines Tages in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter tritt. Seine selbstbewussten Urteile zeigen jedenfalls, dass er nicht nur gerne zuhört, sondern bereits ganz eigene Vorlieben entwickelt hat.

Auf die Fähigkeiten ihres Sohnes ist Halle sichtlich stolz. "Er hat einen großartigen Musikgeschmack. Er liebt Musik. Er liebt viele Oldies. Er ist äußerst musikalisch und intelligent", schwärmt sie gegenüber dem Magazin. Einen großen Anteil daran habe das Umfeld, in dem ihr Sohn aufwächst. "Und ich denke, das liegt einfach daran, dass Musik überall um ihn herum ist. Er ist bei meiner Schwester, und sie ist ein Genie. Und all die Menschen um mich herum, meine Freunde, meine Familie – wir sind einfach eine musikalische Familie. Es ist schön zu sehen, wie ihn das beeinflusst", erklärt sie. An Vorbildern fehlt es Halo tatsächlich nicht: Seine Mutter wurde gemeinsam mit ihrer Schwester Chloe Bailey als Duo Chloe x Halle berühmt. Der Junge erlebt daher sowohl seine Mutter als auch seine Tante als musikalische Vorbilder. Halo stammt aus Halles Beziehung mit ihrem Ex-Partner DDG (29).

Wie eng die Bindung zwischen Mutter und Sohn ist und wie sehr sie das Leben als Mama genießt, hatte Halle zuletzt Ende Mai bei den Peabody Awards im Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills deutlich gemacht. Dort beschrieb sie den im Dezember 2023 geborenen Halo als besonders anhänglich und verschmust. Vor allem die gemeinsamen Umarmungen bedeuten der Sängerin demnach sehr viel. In der Erziehung ist es ihr wichtig, dass Halo liebevoll, freundlich, aufmerksam und einfühlsam wird. Diese Eigenschaften zeigt er laut seiner Mutter bereits jetzt. Auch Halle selbst hat sich durch die Mutterschaft verändert: Wie sie erzählte, ist sie dadurch selbstbewusster geworden und vertraut nun mehr auf ihre eigene Stimme. Gleichzeitig genießt die Schauspielerin es, Halos Entwicklung ganz aus der Nähe mitzuerleben. Für sie ist es etwas Besonderes, zu beobachten, wie der kleine Junge Schritt für Schritt eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt – zu der offenbar schon jetzt ein klarer Musikgeschmack gehört.

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Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

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Instagram / hallebailey Halle Bailey und Sohn Halo

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