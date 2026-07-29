Läuft da was? Halle Bailey nach Dinner mit Mann gesichtet

Halle Bailey (26) wurde am Montagabend beim Verlassen des Promi-Restaurants Craig's in West Hollywood gesichtet – und sie war nicht allein. Die Schauspielerin war in Begleitung von Musikproducer Scott Bridgeway unterwegs, nachdem die beiden dort gemeinsam zu Abend gegessen hatten. Es ist das erste Mal, dass Halle und Scott gemeinsam abgelichtet wurden. Ob zwischen den beiden mehr als nur eine Freundschaft besteht, ist bislang nicht bekannt.

Für den späten Ausflug setzte Halle auf einen lässigen Look: Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen sie in einem sportlichen, hellgelben Jumpsuit im Neckholder-Stil, den sie mit einem grauen Zip-Hoodie kombinierte. Ihre Haare trug die Sängerin in einem aufwendigen geflochtenen Zopf und strahlte mit einem ungeschminkten Gesicht. Auch Scott war leger gekleidet: Der 25-Jährige trug eine schwarze Kapuzenjacke über einem weißen T-Shirt, dazu lockere schwarze Jeans und schwarze Boots. Aus dem Restaurant mitgenommen hatte er außerdem eine Craig's-Tüte, die wohl Reste vom gemeinsamen Abendessen enthielt.

Ob es romantische Gründe sind, die Halle und Scott dazu brachten, gemeinsam den Abend zu verbringen, bleibt vorerst unklar. Fest steht: Seit ihrer Trennung von Rapper DDG (28) im Herbst 2024 hat die 26-Jährige niemanden mehr öffentlich gedatet. Die beiden trennten sich nur rund zehn Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Halo. Auf das Liebes-Aus folgte ein unschöner Rosenkrieg.

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Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

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Getty Images Halle Bailey bei der GQ Men of the Year Party 2025

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Getty Images Halle Bailey und DDG, Februar 2024