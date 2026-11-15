Falscher Ioan Gruffudd täuscht Frau mit freizügigen KI-Fotos

Ioan Gruffudd (53) warnt seine Fans eindringlich vor einem KI-Betrüger, der sich im Netz als der Schauspieler ausgegeben hat. Auf Instagram schilderte Ioan nun eine erschreckende Begegnung bei einer kürzlich besuchten Convention. Dort sprach ihn eine fremde Frau an, die über ein Jahr lang fest davon überzeugt war, eine Affäre mit ihm zu haben. Der Betrüger hatte ihr demnach Hunderte freizügige und verstörende Bilder sowie Videos geschickt, die offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden waren. Das manipulierte Material sollte der Frau wohl als Beleg dafür dienen, tatsächlich mit dem "Fantastic Four"-Star in Kontakt zu stehen. Der Vorfall hat den Schauspieler sichtlich erschüttert. "Etwas unglaublich Belastendes und Beunruhigendes wurde mir zur Kenntnis gebracht", erklärte er in seinem Instagram-Beitrag. Mit seiner öffentlichen Warnung möchte der Waliser verhindern, dass weitere Menschen auf den falschen Ioan hereinfallen oder dem Täter Geld überweisen.

Laut Ioans Schilderung nahm der Täter über eine Facebook-Seite zur Serie "Elsbeth" Kontakt zu der Frau auf. Von dort habe der Täter den Austausch mit der Frau zu Telegram verlagert. Der Schauspieler war 2025 in einer Episode der zweiten Staffel der CBS-Produktion zu sehen gewesen. Nun stellt er unmissverständlich klar, dass ausschließlich sein Instagram-Profil echt sei. "Wenn Sie glauben, über Nachrichten, Telegram, irgendwelche Social-Media-Seiten, die nicht diese Seite (@ioangruffudd) sind, oder auf irgendeinem anderen Weg mit mir zu sprechen, bin ich das nicht", betonte Ioan auf Instagram. Außerdem betont er, dass er Fremden nie seine Handynummer gebe. Seine Botschaft an die Fans ist deutlich: "Bitte treten Sie nicht in Kontakt und schicken Sie niemals Geld! Ich fordere Sie auf, jeden Kontakt von Personen, die behaupten, ich zu sein, zu ignorieren und zu blockieren." Ioan veröffentlichte außerdem die Telefonnummer, über die der Kontakt gelaufen sein soll. Wer ebenfalls von dieser Nummer angeschrieben wurde, solle sich an die Polizei wenden. Er selbst habe den Fall bereits angezeigt.

Ioan ist neben "Fantastic Four" auch aus dem Actionfilm "Bad Boys: Ride or Die" bekannt. Privat ist der Schauspieler mit Bianca Wallace verheiratet. Zuvor war er mit Alice Evans (58) verheiratet. Die beiden hatten 2007 geheiratet und trennten sich 2021, bevor ihre Scheidung 2023 abgeschlossen wurde. Mit dem Missbrauch seiner Identität ist Ioan kein Einzelfall. Immer wieder geben sich Betrüger mithilfe von KI als Stars aus, um ahnungslose Menschen mit vorgetäuschten Liebesbeziehungen zu ködern. 2025 machte etwa der Fall einer Französin Schlagzeilen, die einem falschen Brad Pitt (62) vertraut hatte. Der Betrüger soll sich mit manipulierten Aufnahmen als der Hollywoodstar ausgegeben und ihr eine Beziehung vorgespielt haben. Auch die Identitäten von Jason Momoa (47) und Gary Barlow (55) wurden bereits missbraucht, um vermeintliche Fans zu täuschen.

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Imago Ioan Gruffudd besucht am 13. Februar 2026 das Festival Filming Italy Los Angeles in Hollywood

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Imago Ioan Gruffudd bei der Weltpremiere von "The Fantastic Four: First Steps" am 21. Juli 2025 in Los Angeles

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