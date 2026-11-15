Jilly Cooper segnete vor ihrem Tod "Rivals"-Staffel drei ab

Die verstorbene Bestsellerautorin Jilly Cooper konnte noch selbst Einfluss darauf nehmen, wie ihre Figurenwelt in der dritten Staffel von "Rivals" fortgeführt werden soll. Die Hauptdarsteller Alex Hassell und Aidan Turner (43) machten nun bei "Heart Breakfast" mit Amanda Holden (55) und Jamie Theakston öffentlich, dass Jilly den geplanten Geschichten vor ihrem Tod ihren Segen gegeben hatte. Bis Oktober 2025 war die Schriftstellerin eng in die Produktion der Disney+-Serie eingebunden. Laut Alex hatte sie schon mehrere Entwürfe für die Geschichten der kommenden Folgen gesehen. "Alle sind mit an Bord, und ich glaube, Jilly hatte eine Reihe der Storyentwürfe gesehen, die sie für Staffel drei planten, ebenso wie alle Drehbücher für den Rest von Staffel zwei – das fühlt sich schön an", sagte der Schauspieler in der Sendung. In der Serie spielt er Rupert Campbell-Black.

Fertige Drehbücher für die dritte Staffel haben Alex und Aidan, der in "Rivals" die Rolle des Declan O'Hara übernommen hat, allerdings noch nicht bekommen. Disney+ hat die auf Jillys gleichnamigem Roman basierende Serie dennoch bereits offiziell um eine weitere Runde verlängert. Davor hatte die erste Hälfte der zweiten Staffel in Großbritannien und Irland einen Rekord aufgestellt. Noch nie war dort eine EMEA-Eigenproduktion des Streamingdienstes erfolgreicher gestartet. Bevor es mit Staffel drei weitergehen kann, steht aber erst einmal die zweite Hälfte der aktuellen Season an. Seit dem 11. November geht die zweite Staffel weiter. Die übrigen drei Episoden erscheinen im wöchentlichen Rhythmus. Die Handlung setzt nach dem Tod von Monica Baddingham ein. Ihr Ehemann Tony verschärft seinen Konkurrenzkampf mit Declan. Außerdem prägen mehrere Affären die neuen Folgen, ebenso wie die Romanze zwischen Taggie und Rupert, die sich langsam entwickelt hat.

Jilly Cooper starb im Oktober 2025 im Alter von 88 Jahren, nachdem sie in ihrem Haus in Gloucestershire versehentlich gestürzt war. Zu dieser Zeit liefen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Rivals", und die Autorin arbeitete weiterhin mit dem Produktionsteam zusammen. Nach ihrem Tod wurde Jilly auch von Königin Camilla (79) öffentlich gewürdigt. Camilla stand Jilly persönlich nahe und schätzte ihre Bücher. Mit ihren romantischen Gesellschaftsromanen hatte Jilly über mehrere Jahrzehnte hinweg ein eigenes Genre geprägt. Ihre Geschichten verbinden Liebe, Intrigen und Konkurrenzkämpfe in der britischen Oberschicht. Die Serie erzählt ihre Figurenwelt nun weiter, und zwar mit Ideen, die Jilly selbst noch geprüft hat.

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Getty Images Jilly Cooper, Autorin

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Imago Aidan Turner bei der Weltpremiere der zweiten Staffel von "Rivals" am 13. Mai 2026 im BFI IMAX in London

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