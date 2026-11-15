Gewaltandrohungen: Jasmin "Gnu" Sibel sagt Comic Con ab

Fans von Jasmin Sibel (37) alias Gnu müssen eine enttäuschende Nachricht verkraften: Anders als ursprünglich geplant wird die Influencerin am 28. November nicht bei der Comic Con Stuttgart auftreten. Das geht aus einem Statement der Comic Con hervor, das die Webvideoproduzentin auf Instagram in ihrer Story geteilt hat. Demnach fallen sowohl das angekündigte Meet & Greet als auch ihr Bühnenslot in der Be a Hero Gaming Zone aus. Der Grund für die Absage ist ernst: Gegen die gebürtige Stuttgarterin wurden konkrete Drohungen ausgesprochen. "Hintergrund sind konkrete und ernstzunehmende Gewaltandrohungen gegenüber Jasmin Gnu, weshalb sich ihr Team nach sorgfältiger Abwägung zu diesem Schritt entschieden hat", heißt es in der Mitteilung. Damit fehlt die Streamerin ausgerechnet bei der Veranstaltung in ihrer Heimatstadt.

Jasmin selbst informierte ihre Community in einer Instagram-Story über das "wichtige Programm-Update" und bestätigte darin noch einmal, dass sie nicht an der CCON 2026 teilnehmen werde. Ursprünglich war die Content-Creatorin bereits im August als Teilnehmerin angekündigt worden. Dass die Änderung so kurzfristig erfolgt, bedauert ihr Team ausdrücklich. "Wir wissen, dass sich viele von euch darauf gefreut haben, Jasmin zu treffen. Wir können eure Enttäuschung absolut nachvollziehen und bedauern die Situation sehr. Ein Programm-Update folgt zeitnah. Wir danken euch für euer Verständnis", heißt es in dem von Jasmin verbreiteten Statement. Was genau hinter den Gewaltandrohungen steckt und von wem sie ausgingen, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Mit dem Thema Bedrohungen gegen Frauen in der Streamingszene hatte sich Jasmin bereits in der Vergangenheit öffentlich auseinandergesetzt. In einem Recherchevideo griff sie den Stalkingfall ihrer Kollegin Isabel Schneider alias HoneyPuu (26) auf. In dem YouTube-Video berichtete Gnu, dass diese damals bereits seit rund einem Jahr von einem aufdringlichen Mann verfolgt wurde. Sie stellte sich dabei klar auf die Seite von HoneyPuu. Zugleich kritisierte sie Teile der Community deutlich: Diese hätten die Situation ebenso ins Lächerliche gezogen wie einige Streamerkollegen. Manche hätten das Geschehen sogar öffentlich noch weiter angeheizt, anstatt es ernst zu nehmen. Mit dem Video wollte Jasmin auch darauf aufmerksam machen, welchen Belastungen Frauen in der Szene ausgesetzt sein können. Nun ist sie selbst von Gewaltandrohungen betroffen.

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Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel alias Gnu, deutsche Streamerin

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Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel alias Gnu im Januar 2025

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