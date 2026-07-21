Doppeltes Lottchen? Lady Louise löst Queen-Vergleich aus

Lady Louise Windsor (22) sorgt gerade für Aufsehen – und das gleich aus mehreren Gründen. Die 22-Jährige hat ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und trat kürzlich bei einer Feierlichkeit im Holyrood Palast in Edinburgh besonders in Erscheinung. Dort überreichte ihr Vater Prinz Edward (62) ihr persönlich den Gold Duke of Edinburgh Award. Für den Anlass trug sie ein blaues Kleid mit fließenden Ärmeln und hatte ihr Haar halb hochgesteckt. Dazu präsentierte Louise einen frischen Bob – eine Frisur, die sie mit ihrer Mutter, Herzogin Sophie von Edinburgh, verbindet. Ein Foto von dem Moment kursiert nun in den sozialen Medien und zieht die Aufmerksamkeit auf sich – allerdings weniger wegen der Frisur als wegen einer verblüffenden Ähnlichkeit zu ihrer Oma, Queen Elizabeth II. (†96).

Hello! Kanada stellte das aktuelle Bild einem historischen Foto von Queen Elizabeth II. gegenüber, das 1947 in Kapstadt aufgenommen wurde, als die nun verstorbene Monarchin 21 Jahre alt war. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Ihre Ähnlichkeit ist verblüffend. Sie sehen sich mehr ähnlich als alle anderen Royals", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer kommentierte: "Definitiv beim Lächeln!" Besonders die Augen, das Lächeln und das Kinn der beiden wurden als Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Nicht alle stimmten jedoch zu – einige Kommentatoren sahen in Louise eher eine Ähnlichkeit mit ihrem Vater: "Ich dachte, sie sieht aus wie Prinz Edward" und "Sie ist das Ebenbild ihres Vaters" waren ebenfalls zu lesen.

Nach ihrem Studienabschluss plant Louise nun ein Gap Year, das sie mit Reisen und ehrenamtlichem Engagement verbringen möchte. Schon während ihres Studiums zeigte sie eine bemerkenswerte Bodenständigkeit: Laut The Sun arbeitete sie nebenbei in einem Gartencenter, wo sie unter anderem an der Kasse half, Kunden begrüßte und Pflanzen schnitt und eintopfte. Ein Insider erzählte Hello!: "Herzogin Sophie und Prinz Edward haben Lady Louise und ihren Bruder James so normal wie möglich erzogen, und das spiegelt sich deutlich in ihrer Arbeitsmoral wider. Sie ist sehr geerdet und bodenständig – man würde nicht ahnen, dass sie eine Royal ist. Es war ihre eigene Idee, nach einem Nebenjob zu fragen. Sie ist sehr fleißig." Obwohl Louise und ihr Bruder James bei der Geburt HRH-Titel erhielten, die sie ab dem 18. Lebensjahr hätten nutzen können, hat Louise bislang darauf verzichtet. Herzogin Sophie hatte in der Vergangenheit erklärt, welches Erziehungsprinzip sie und ihr Mann verfolgen: "Wir versuchen, ihnen das Verständnis mitzugeben, dass sie höchstwahrscheinlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Lady Louise Mountbatten-Windsor im Palace of Holyroodhouse, Edinburgh, Rechts: Queen Elizabeth II., damals noch Prinzessin, 1945

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Getty Images Lady Louise Mountbatten-Windsor erhält den Gold Award des Duke of Edinburgh im Palace of Holyroodhouse, Edinburgh

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GEORGE ROGERS / SIPA Prinz Edward, Lady Louise und Herzogin Sophie bei der Royal Windsor Horse Show im Juli 2021