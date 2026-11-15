Nach Nervenzusammenbruch meldet sich La Roux wieder zurück

La Roux (38) meldet sich nach längerer Pause überraschend zurück. Nun spricht Musikerin Elly Jackson offen darüber, welchen Preis sie für den weltweiten Erfolg mit dem Hit "Bulletproof" im Jahr 2009 zahlen musste. In einem Reel auf Instagram blickt Elly direkt in die Kamera, während der Song im Hintergrund zu hören ist. Dazu schreibt sie: "Du glaubst, du kannst mich verletzen? Ich habe diesen Song buchstäblich geschrieben und gesungen, meine Stimme verloren, einen Nervenzusammenbruch erlitten und bin für zehn Jahre verschwunden. Aber jetzt bin ich zurück." Anlass für ihr Comeback ist das neue Soloalbum "Old Flames", das am 6. November erschienen ist. Darauf ist Elly ohne ihren früheren musikalischen Partner Ben Langmaid zu hören.

Das Instagram-Video erhielt innerhalb kurzer Zeit viel Zuspruch und wurde mit mehr als 130.000 Likes versehen. Viele Fans freuten sich über die Rückkehr der Musikerin und betonten, dass "Bulletproof" bis heute regelmäßig in ihren Playlists laufe. Der Song erschien 2009 als dritte Single des selbst betitelten Debütalbums von La Roux und wurde zum internationalen Erkennungszeichen des damaligen Duos. Im Juni desselben Jahres eroberte der Titel Platz eins der britischen Singlecharts. In den USA erreichte er 2010 Rang acht der Billboard Hot 100. Mit "Old Flames" schlägt Elly nun musikalisch deutlich ruhigere Töne an. Anstelle des kühlen, markanten Synthpops ihrer Anfangszeit setzt sie auf sanftere Synthesizer, zurückhaltende Gesangsarrangements und R&B-Einflüsse aus den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren. Der Titelsong dient als kurzes, atmosphärisches Intro zum Album. In seiner vollständigen Version bildet er als elfter Track den Abschluss der Platte.

Ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte sich Elly trotz ihrer Formulierung auf Instagram allerdings nicht. Nach dem erfolgreichen Debüt brachte La Roux 2014 das Album "Trouble in Paradise" und 2020 "Supervision" heraus. Ben hatte das gemeinsame Musikprojekt bereits 2012 verlassen. Daraufhin führte die Sängerin La Roux allein fort und veröffentlichte "Supervision" unabhängig über ihr eigenes Label. Auch musikalisch entwickelte sie sich in dieser Zeit weiter. Auf den kantigen Elektropop ihrer Anfangsjahre folgten zunächst wärmere Disco- und Funkklänge. Später schlug Elly mit entspannterem Popfunk eine ähnliche Richtung ein. Mit "Old Flames" tritt sie nun erneut als Solokünstlerin in Erscheinung und übernimmt dabei gleich mehrere kreative Aufgaben: Sie ist auf dem Album nicht nur als Sängerin zu hören, sondern auch für die Produktion und Komposition ihrer Musik verantwortlich.

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Getty Images Sängerin La Roux im Januar 2010 in London

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Getty Images Elly Jackson von La Roux, 2025

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