Eros Ramazzotti turtelt: Hat diese Frau sein Herz erobert?

Eros Ramazzotti (63) ist offenbar frisch verliebt! Der italienische Sänger wurde in Mailand an der Seite von Federica Monacelli gesichtet, und die beiden hielten dabei keinerlei Abstand. Wie Bild berichtet, zeigen Aufnahmen den Musiker und die Boxerin gemeinsam auf offener Straße. Dort turteln sie ausgelassen miteinander und tauschen sogar Küsse aus. Die vertrauten Szenen deuten darauf hin, dass Eros und Federica derzeit mehr als nur Freundschaft verbindet. Eine offizielle Bestätigung ihrer Beziehung steht zwar noch aus, doch vieles deutet darauf hin, dass die Sportlerin das Herz des Musikers bereits für sich gewonnen hat.

Doch wer ist die Frau, mit der sich der Sänger so innig zeigt? Federica stammt aus Mailand und hat sich im Boxsport bis an die nationale Spitze gekämpft. Im Jahr 2012 sicherte sie sich zunächst die italienische Universitätsmeisterschaft. Ein Jahr später gelang ihr in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm der nächste große Erfolg: Sie holte den Titel bei den Assoluti-Meisterschaften. Dabei handelt es sich um das wichtigste nationale Turnier für Amateurboxer in Italien. Später wurde die Athletin schließlich in die italienische Boxnationalmannschaft berufen. Trotz ihrer sportlichen Ambitionen verlor Federica auch ihre berufliche Ausbildung nicht aus den Augen. 2015 schloss sie ihr betriebswirtschaftliches Studium ab und legte dafür eine vorübergehende Pause vom Boxsport ein. Heute bietet sie unter anderem Selbstverteidigungs- und Persönlichkeitsentwicklungskurse für Unternehmen an.

Dabei sah Federicas sportlicher Weg anfangs ganz anders aus. Bevor sie das Boxen für sich entdeckte, spielte sie schon als Kind leistungsmäßig Tennis. Mit 16 Jahren wagte sie den Schritt ins Ausland und zog nach Spanien, um dort an einer Tennisakademie zu trainieren. Nach eigenen Angaben stand sie damals jeden Tag bis zu fünf Stunden auf dem Platz. Ihr Ziel war eine Karriere als Profispielerin. Bei Turnieren fühlte sie sich jedoch immer wieder blockiert. Dass sich ihr Traum vom Profitennis nicht erfüllte, setzte ihr stark zu. Auf eher ungewöhnlichem Weg entdeckte sie schließlich ihre Begeisterung für den Boxsport: Nach ersten Erfahrungen im Kickboxen wechselte sie zum klassischen Boxen. Dort feierte sie später nationale Erfolge und wurde sogar in die italienische Nationalmannschaft berufen.

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Getty Images Eros Ramazzotti , Sänger

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Getty Images Eros Ramazzotti im Mai 2015

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