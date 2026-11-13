Semino Rossi über die Ehe, Enkel und seine Weihnachtstour

Vom Ruhestand will Semino Rossi (64) noch nichts wissen. Auch mit 64 Jahren steht der Schlagersänger voller Energie auf der Bühne – und möchte das so lange fortsetzen, wie sein Publikum ihn erleben will. Um vor den Konzerten innerlich zur Ruhe zu finden, pflegt der Musiker eine feste Gewohnheit: Vor jedem Auftritt betet er ein Vaterunser. "Ich fühle mich dadurch wohl, geschützt – das beruhigt mich sehr", verriet er jetzt im Gespräch mit der GlücksPost. Gerade ist der gebürtige Argentinier mit seinem neuen Album "Blanca Navidad" unterwegs. Auf der passenden Weihnachtstournee macht er Station in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Dabei möchte er Erinnerungen an seine Kindheit in Lateinamerika mit österreichischen Weihnachtstraditionen verbinden. Auf dem Programm stehen Temperament, Humor und besinnliche Augenblicke.

Seinen Halt findet Semino jedoch nicht allein im Glauben – auch seine Ehefrau Gabi und die drei Enkelkinder geben ihm viel Kraft. Wie er verriet, habe er durch die Kleinen gelernt, Augenblicke bewusster wahrzunehmen und stärker im Hier und Jetzt zu leben. Weil die Enkel unweit von ihnen wohnen, kommen sie nachmittags häufig zu Besuch. Das gemeinsame Spielen genießt der Sänger dabei in vollen Zügen, nicht zuletzt, weil er als Großvater von der Erziehungsverantwortung eines Vaters befreit ist. Mit Gabi pflegt er einen bodenständigen Alltag: Die beiden frühstücken zusammen, kochen, gehen spazieren und machen Ausflüge. Ein großer Traum des Paares ist eine Schiffsreise über mehrere Monate. Ein festes Datum gibt es dafür allerdings noch nicht. Auch die Veränderungen seines Körpers nimmt Semino gelassen hin. Manche Bewegungen und das Treppensteigen fielen ihm mittlerweile schwerer. Trotzdem fühle er sich wohl und habe nach wie vor große Lust, auf der Bühne zu stehen.

Dass Gabi heute wieder fest an seiner Seite steht, war keineswegs immer gewiss: Im Jahr 2020 entschied sich Semino während eines Besuchs in seiner argentinischen Heimatstadt Rosario für eine Auszeit von der Ehe und zog daraufhin vorübergehend aus dem gemeinsamen Haus aus. Erst nach rund zwei Jahren der Trennung verkündete das Paar im März 2022 schließlich sein Liebescomeback. Mit viel Geduld, einer behutsamen Annäherung und liebevollen Gesten wie einer selbst gekochten Paella festigten sie ihre Ehe neu. "Das waren zwei harte Jahre ohne sie, und ich bin froh, dass wir wieder zusammengekommen sind. Wir haben uns, wir genießen den Alltag, wir lachen mit unseren Enkelkindern, ich bin so froh darüber, dass wir wieder zusammen sein können", sagte er gegenüber der GlücksPost. Auch an Weihnachten dreht sich alles um die Familie: An Heiligabend treffen sich Semino, Gabi, ihre beiden Töchter samt Ehemännern und die drei Enkel bei Tochter Laura. Am ersten Weihnachtsfeiertag steht dann der Sänger selbst am Herd und bewirtet seine Liebsten, zum Beispiel mit Paella.

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi im April 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Semino Rossi mit Gattin Gabi bei der After Show der Amadeus Austrian Music Awards 2023 im Wiener Volkstheater

Anzeige Anzeige