Wegen Kehlkopfentzündung: Semino Rossi legt Zwangspause ein

Florian Silbereisen (44) präsentiert am 10. Januar live in Berlin die Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" und holt dafür einmal mehr die größten Namen der Szene auf die ARD-Bühne. Neben Helene Fischer (41) und Roland Kaiser (73) sind auch Stars wie Maite Kelly (46), Santiano, Thomas Anders (62), DJ Ötzi (55), Nino de Angelo (62), Ross Antony (51), Marianne Rosenberg (70), Howard Carpendale (79), Michelle (53), die No Angels und sogar Unheilig angekündigt. Ein Publikumsliebling fehlt jedoch: Semino Rossi (63) hat seinen Auftritt abgesagt, wie Radio Paloma berichtet. Der Argentinier verzichtet nach einer akuten Kehlkopfentzündung bewusst auf das Live-Spektakel, um seine Stimme zu schonen.

Für Semino stand zum Jahresstart eigentlich viel Programm an: Am 1. Januar wollte er seine Fans mit einer ebenfalls kurzfristig abgesagten Neujahrsgala in Graz verzaubern. Doch statt Premierenfieber und großem TV-Parkett heißt es jetzt: auskurieren und Ruhe. Für den 63-Jährigen besonders bitter: "Schlagerchampions 2026" gilt als eines der wichtigsten Events der Branche, bei dem Erfolge des zurückliegenden Jahres gefeiert werden. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, zumal viele Fans dem Comeback von Helene nach ihrer Babypause entgegenfiebern. Für die Macher rund um Gastgeber Florian bleibt der Abend trotz der Absage von Semino ein Star-Gipfel – und für den Musiker eine kleine Verschnaufpause mit klar gesetztem Ende: Bis Mitte Februar will er vollständig genesen und dann wieder auf großer Bühne stehen.

Semino gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Geboren 1962 in Argentinien, kam er Ende der 1980er-Jahre nach Europa und schlug sich zunächst mit Gelegenheitsjobs durch. Der musikalische Durchbruch gelang ihm in Deutschland 2004, als er unter anderem im "Musikantenstadl" seine warme Stimme und seine lateinamerikanische Herkunft zur Marke machte. Mit Alben wie "Alles aus Liebe" und "Ein Teil von mir" stürmte er die Charts und füllte große Hallen. Zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen folgten, ebenso Fernsehauftritte und Tourneen. Semino steht für romantischen Schlager mit internationalem Flair. Bis heute behauptet er sich konstant im Musikgeschäft und zählt zu den prägenden Figuren seines Genres, weshalb zahlreiche Fans ihm für eine baldige Genesung alle Daumen gedrückt halten.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Semino Rossi

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025