Mysteriös: Semino Rossis geheimes Bühnenritual erstaunt Fans

Semino Rossi (63) hat seine Fans mit einem sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen überrascht. Auf Instagram verriet der Schlagerstar, was kurz vor dem großen Moment passiert – und mit wem. Direkt vor jedem Auftritt versammelt sich der Entertainer mit seinen beiden Sängerinnen hinter dem Vorhang, egal ob in Graz, im Weinviertel oder anderswo. Dort bilden sie einen kleinen Kreis, sprechen ein paar stille Worte und stimmen sich gemeinsam ein. Das Ritual gehört für Semino zu jedem Konzertabend dazu und soll ihn fokussieren, bevor er ans Mikro tritt. Die intime Szene teilte er nun ungewohnt offen – inklusive Foto aus der Garderobe –, was den Auftakt seiner Show für viele greifbarer macht.

"Ich werde oftmals gefragt, was ist eigentlich so das Letzte, was du machst, bevor du auf die Bühne gehst?", schrieb Semino zu dem Posting. Die Antwort ist klar: "Ein festes Ritual ist, dass ich mit meinen beiden Backing-Mädels einen kleinen Kreis mache, dem lieben Gott danke, dass wir auf die Bühne können, und wir uns eine gute Show wünschen", erklärte er auf Instagram. Danach geht es für das Trio "gut eingestimmt" hinaus ins Scheinwerferlicht – mit "voller Freude", wie der Sänger ergänzt. In den Kommentaren sammeln sich Herz- und Klatschemojis, viele Follower nennen den Moment "rührend" und "schön echt". Während das abgesagte Konzert in Graz noch auf einen Ersatztermin wartet, stehen zwei nächste Stopps fest: am 10. April bei der großen Schlagernacht im Weinviertel und am 19. April in Lannach bei Graz.

Für seine Fans ist der gebürtige Argentinier nicht nur die samtige Stimme auf der Bühne, sondern auch der nahbare Musiker, der Gemeinschaft schätzt. Im Touralltag sucht der Entertainer die Nähe zu seinem Team, nimmt sich vor Shows Zeit für ruhige Worte und geht danach oft noch für ein Foto oder ein kurzes Gespräch an den Bühnenrand. Das Dankbarkeitsritual ist für ihn nicht Show, sondern Routine – eine kleine Insel der Ruhe, bevor draußen Applaus, Lichter und Emotionen auf ihn warten. Fans sehen darin einen weiteren Grund, warum die Abende mit Semino so familiär wirken.

Getty Images Semino Rossi beim "Schlagerbooom – Alles Funkelt! Alles Glitzert!" in der Westfalenhalle, Dortmund, Oktober 2025

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025