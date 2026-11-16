"Bauer sucht Frau"-Sarah rechnet eiskalt mit Dating-Apps ab

Nach sechs Jahren als Single will Bauer sucht Frau-Kandidatin Sarah endlich wieder eine ernsthafte Beziehung eingehen. Bevor die Landwirtin in der RTL-Kuppelshow nach ihrem Liebesglück suchte, versuchte sie bereits, über Dating-Apps einen Mann kennenzulernen. Diese Form der Partnersuche enttäuschte sie jedoch. Wie sie jetzt im Interview mit Kukksi verriet, haben sie vor allem das hohe Tempo beim Onlinedating und das Gefühl gestört, jederzeit durch eine andere Frau ersetzt werden zu können. "Ja, Dating-Apps hab ich tatsächlich schon mal ausprobiert. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Heutzutage wird man da ja ziemlich schnell ausgetauscht. Das fühlt sich manchmal an wie ein Katalog, den man einfach durchblättert", rechnete Sarah mit den Kennenlern-Plattformen ab. Irgendwann sei für sie dann Schluss gewesen: "Und das war dann irgendwann nicht mehr so mein Ding. Ich möchte einfach nicht ständig ausgetauscht werden."

Für Sarah gehört zu einem ehrlichen Kennenlernen, dass ein möglicher Partner seine Aufmerksamkeit nicht gleichzeitig auf zahlreiche andere Frauen verteilt. Statt nur eine von vielen Optionen zu sein, wünscht sich die Bäuerin einen Mann, der sich beim Kennenlernen voll und ganz auf sie einlässt. Parallel mehrere Frauen zu daten und am Ende eine Auswahl zu treffen, kommt für sie nicht infrage. "Wenn ein Mann mich kennenlernt, dann wünsche ich mir auch, dass er sich wirklich auf mich konzentriert und nicht gleichzeitig noch zehn andere Frauen kennenlernt, um sich am Ende die Beste rauszupicken. Nee, das ist einfach nicht mein Ding!", stellt sie klar. Nach ihren ernüchternden Erfahrungen mit Apps setzt die Landwirtin deshalb nun auf "Bauer sucht Frau". Dort hofft sie, einen Partner zu treffen, der echtes Interesse an ihr hat und sich eine feste Beziehung vorstellen kann. Die RTL-Kuppelshow wird montags und dienstags jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Zudem sind die Folgen über den Streamingdienst RTL+ abrufbar.

Die Bewerbung für "Bauer sucht Frau" war keine spontane Entscheidung. Wegen ihres langen Singledaseins hatten Sarahs Kunden ihr immer wieder geraten, bei dem Format mitzumachen. Schließlich fasste die Landwirtin gemeinsam mit einer Freundin den Entschluss, die Anmeldung tatsächlich abzuschicken. Danach hieß es für die Landwirtin: abwarten und hoffen, dass die Produktion sie auswählt – und das hat geklappt. Für eine gemeinsame Zukunft wünscht sich Sarah vor allem einen humorvollen und aktiven Partner. Er sollte viel Humor haben, aktiv sein und gern gemeinsam mit ihr etwas unternehmen. Ein Mann, der seine gesamte Freizeit am liebsten ausschließlich auf dem Sofa verbringt, würde dagegen weniger gut zu ihrem Lebensstil passen. Bei einem anderen Punkt zeigt sich die Bäuerin entspannter: Wenn sich ihr zukünftiger Partner auch für ihre Tiere interessiert, fände sie das zwar schön. Zu einer zwingenden Voraussetzung für eine Beziehung macht sie das allerdings nicht.

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RTL / Stefan Gregorowius Bio-Bäuerin Sarah, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

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