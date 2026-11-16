Seit sechs Jahren Single – Bäuerin Sarah hofft auf RTL

Bei Bauer sucht Frau will Sarah endlich ihr Liebesglück finden. Seit sechs Jahren ist die Landwirtin bereits Single, nun setzt sie ihre Hoffnungen auf die 22. Staffel der RTL-Kuppelshow. Dabei ist sie überzeugt, dass Frauen mit eigenem Hof es bei der Partnersuche schwerer haben als ihre männlichen Kollegen. "Ich glaube tatsächlich, dass Frauen es da sogar noch ein bisschen schwieriger haben als Männer", erklärte sie im Interview mit Kukksi. Ihre Erfahrungen auf dem Datingmarkt waren bislang eher ernüchternd: "Also, ich hab zumindest die Erfahrung gemacht, dass viele Männer nicht unbedingt bereit sind, auf einem Hof mitzuhelfen oder sich eine Partnerin zu suchen, die eine eigene Landwirtschaft hat. Das ist schon ziemlich schwer." Bei männlichen Hofbesitzern sei die Situation ihrer Einschätzung nach weniger kompliziert. Ganz sicher könne sie diesen Unterschied allerdings nicht belegen. "Natürlich kann ich das nicht zu hundert Prozent sagen, aber das ist einfach mein Gefühl", betont Sarah im Interview mit dem Portal.

Einen wichtigen Grund für die Zurückhaltung vieler Männer sieht Sarah in der Verantwortung, die ein eigener Hof mit sich bringt. Zahlreiche Tiere wollen schließlich jeden Tag versorgt werden, ganz gleich, ob gerade Urlaub ansteht oder nicht. "Ich bin zwar auch gerne und viel unterwegs und versuche, mich zwischendurch zu erholen. Aber trotzdem wollen die Tiere ja jeden Tag etwas zu trinken und zu fressen haben. Und ich glaube, das ist für manche Männer schon echt abschreckend", schilderte sie gegenüber dem Portal. Ihr künftiger Partner muss deshalb nicht nur Verständnis für ihren Alltag mitbringen: "Auf jeden Fall muss er ganz viel Humor haben! Und er muss Lust haben, mit mir Dinge zu erleben", beschreibt sie ihren Traummann.

Sarah zählt zu den insgesamt 15 Singles, die in der 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" vor den Kameras nach einer Beziehung suchen. Neben 13 Bauern nehmen in diesem Jahr auch zwei Bäuerinnen an der RTL-Kuppelshow teil. Die neuen Folgen starteten am 9. November 2026. Wie schon in den vergangenen Staffeln begleitet Moderatorin Inka Bause (57) die Landwirte bei der Suche nach der großen Liebe und steht ihnen während des Kennenlernens zur Seite. Mit 14 Ausgaben ist die 22. Staffel die umfangreichste in der Geschichte der Kuppelshow. Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann die neuen Episoden bereits vorab beim Streamingdienst RTL+ abrufen.

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RTL / Stefan Gregorowius Christian und Sarah, "Bauer sucht Frau" , 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

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