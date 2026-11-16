Stromausfall: Bei "Bauer sucht Frau"-Jochen wird es brenzlig

Für Hobbybauer Jochen beginnt die Hofwoche bei Bauer sucht Frau ganz anders als geplant. Kaum sind seine beiden Auserwählten Lisa und Julia auf seinem Hof im Markgräflerland eingetroffen, braut sich am Himmel ein heftiges Unwetter zusammen. Wie die aktuelle Folge zeigt, bleibt für ein gemütliches und romantisches Kennenlernen zunächst kaum Gelegenheit. Stattdessen werden der Landwirt und seine Hofdamen völlig überraschend mit einem heftigen Unwetter konfrontiert. Sturm, strömender Regen und umherfliegende Gegenstände sorgen für ordentlich Aufregung auf dem Hof. Und die Lage spitzt sich immer weiter zu: Durch ein Fenster läuft Wasser ins Haus, kurz darauf fällt auf dem Hof auch noch der Strom aus. Der Auftakt der gemeinsamen Woche wird so für das Trio zu einem unerwarteten Kriseneinsatz.

Zunächst sieht alles nur nach einem ganz normalen Regenschauer aus. Doch der Wind frischt schnell auf, und schon bald wirbeln Gegenstände über das Gelände. Jochen eilt nach draußen, um so viel wie möglich in Sicherheit zu bringen. Ganz besonders sorgt er sich dabei um ein bestimmtes Stück: "Aber mein Sonnenschirm", ruft er in der Sendung. Richtig ernst wird es, als der Regen seinen Weg durch ein Fenster ins Innere des Hauses findet. "Oh Gott!", entfährt es dem Bauern sichtlich erschrocken. "Mir regnet's zum Fenster rein", stellt er fassungslos fest. Doch damit ist das Chaos noch nicht vorbei: Kurz darauf fällt auch noch der Strom aus. Damit wartet bereits die nächste unerwartete Herausforderung auf Jochen, Lisa und Julia – und das, noch bevor die drei überhaupt richtig Zeit hatten, sich gegenseitig kennenzulernen.

Während der gemeinsamen Hofwoche möchte Jochen herausfinden, mit welcher der beiden Frauen sich eine Beziehung entwickeln könnte und bei wem die gegenseitige Anziehung auch nach dem ersten Kennenlernen bestehen bleibt. Der 37-Jährige führt eine Pferdepension und hält auf seinem Hof außerdem unter anderem Rinder, Ziegen und Hühner. Zu seinem Leben gehören zudem seine drei Kinder. Seit knapp einem Jahr ist der Landwirt Single. Er wünscht sich eine Partnerin, die seine Leidenschaft für Tiere und das Leben auf dem Land teilt. Ob Lisa oder Julia diese Frau sein könnte, zeigt sich in den kommenden Folgen. Die 22. Staffel von "Bauer sucht Frau" wird von Inka Bause (57) moderiert und läuft immer montags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL.

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RTL / Stefan Gregorowius Jochen, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Jochen und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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