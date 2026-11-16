Olivia Wilde spricht Klartext über Kindererziehung mit Ex

Olivia Wilde (42) gewährte kürzlich private Einblicke in ihr Leben nach der Trennung. In einem Interview mit der New York Times verriet die Schauspielerin, wie sie die Erziehung ihrer beiden Kinder zusammen mit ihrem Ex-Verlobten Jason Sudeikis (51) meistert. Der "Ted Lasso"-Star und Olivia kümmern sich gemeinsam um Sohn Otis Alexander und Tochter Daisy Josephine. Inzwischen habe die Familie eine gute Balance gefunden. Doch das sei nicht von selbst passiert. "Ich bin wirklich stolz darauf, wie gut wir in meiner Familie bei der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder sind. Wir haben dieses gesunde Gleichgewicht erreicht. Es ist so schwer", gestand die Regisseurin. Dabei machte sie auch deutlich, dass sich Kinder nicht so leicht täuschen lassen. Sie würden Spannungen zwischen den Eltern instinktiv spüren und genau merken, wenn die beiden ihnen nur eine heile Welt vorspielen.

Von der Vorstellung einer reibungslosen Trennung mit Kindern ist Olivia nicht überzeugt. "Jeder, der so tut, als wäre es einfach – nach dem Motto: 'Oh, man trennt sich einfach ganz bewusst und findet dann einen Weg' – erzählt Blödsinn", betonte sie. Umso erleichterter sei sie, dass Otis und Daisy heute in einer Umgebung aufwachsen, in der beide Elternteile ehrlich mit ihren Gefühlen und ihrem Befinden umgehen. Gerade wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind, könne sich das Ende einer Beziehung wie ein persönliches Scheitern anfühlen. Sich bewusst zu werden, dass ein gemeinsames Zuhause mit Eltern, die nicht mehr an einem Strang ziehen, für den Nachwuchs nicht besser ist, sei die schwerste und schmerzhafteste Entscheidung ihres Lebens gewesen.

Nach ihrer Trennung 2020 lieferten sich Olivia und Jason einen schonungslosen Sorgerechtsstreit. Erst im Jahr 2023 kam es zu einer Einigung. Jason verpflichtete sich dabei, monatlich 27.500 Dollar Kindesunterhalt zu zahlen. Vor den Traualtar traten die beiden nie, obwohl sie sieben Jahre lang verlobt waren. Wie es schließlich zum Liebesaus kam, verriet Olivia im Podcast "Call Her Daddy". Demnach fiel der entscheidende Moment auf die Heimfahrt von der Feier zu ihrem 36. Geburtstag. Im Auto habe sie Jason gefragt, ob er ein Geschenk für sie habe. Diese Frage löste letzten Endes eine Grundsatzdiskussion aus.

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Imago Bei der Met Gala 2026 in New York: Olivia Wilde im eleganten Off-Shoulder-Look

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Imago Jason Sudeikis mit seinen Kindern bei der Premiere von "Ted Lasso" Staffel 4, 2026

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