Ausgerechnet Sarah Kern hilft ihrem Ex bei der Liebessuche

Tobias Pankow (41) kann bei seiner Suche nach einer neuen Partnerin auf die Unterstützung seiner Ex-Freundin Sarah Kern (57) zählen. Obwohl sich der Realitystar und die Designerin 2024 trennten, sind sie bis heute eng miteinander verbunden. Das wird auch während seiner Teilnahme an der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau deutlich. Gegenüber Kukksi bezeichnet Tobias seine frühere Partnerin als besonders wichtige Bezugsperson: "Sarah ist tatsächlich meine größte Vertrauensperson." Sie habe ihn sogar darin bestärkt, sich für die RTL-Kuppelshow zu entscheiden. Auf die Idee war die Unternehmerin schon vor einiger Zeit gekommen, damals allerdings noch im Scherz. Bei einem Besuch auf seinem Landgut in Brandenburg sagte sie zu ihm: "Mensch, wenn es bei uns nicht mehr klappt, dann machst du 'Bauer sucht Frau'."

Sarah hätte Tobias nach eigener Aussage sogar beim Sichten und Auswählen der Bewerbungsbriefe geholfen, wenn sich dafür eine Gelegenheit ergeben hätte. Auch zu seinem kleinen Abschlussfest lud der Landwirt seine Ex-Partnerin ein. Zwar konnte die Designerin nicht an der Feier teilnehmen, an ihrer Unterstützung für sein Liebesabenteuer im Fernsehen änderte das jedoch nichts. Die beiden stehen weiterhin in engem Austausch, auch wenn sie nicht täglich miteinander telefonieren. Nach Tobias' Schilderung beraten sie einander und gehen ohne Groll mit dem Ende ihrer Partnerschaft um. Er wohnt auf einem Landgut in Brandenburg und betreibt dort Forstwirtschaft. Genau an diesem Ort möchte er künftig gemeinsam mit einer neuen Frau an seiner Seite leben.

Tobias und Sarah haben sich kennengelernt, als beide gerade eine schwierige Zeit durchmachten. Später zogen sie gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars" ein. Trotz des Drucks in der Show hätten sie einander unterstützt und sich kaum ernsthaft gestritten, erzählt Tobias. Auch die Trennung sei nicht die Folge eines großen Krachs gewesen. Vielmehr hätten ihre Zeitpläne und Lebensmittelpunkte nicht zusammengepasst. Tobias fühlt sich in Brandenburg verwurzelt und möchte weder auf Malta noch auf Zypern leben. Durch die langjährige Beziehung wuchs Tobias zudem eng mit Sarahs Familie zusammen. Vor allem zu ihrem jüngeren Sohn baute er eine besondere Bindung auf. Als er ihn kennenlernte, war der Junge elf Jahre alt. Sieben Jahre lang begleitete Tobias ihn, bis er 18 wurde. Dankbar blickt der Gentleman-Farmer auf die Partnerschaft zurück und erklärt gegenüber Kukksi: "Deshalb gehören wir auf eine gewisse Weise weiterhin zusammen."

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Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

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Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und ihr Hund Buddy, Instagram 2026

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