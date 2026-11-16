Zwei Jahre verschwunden: Melina Sophie bricht die Funkstille

Melina Sophie (31) ist zurück. Über zwei Jahre teilte sie keinen Beitrag mehr auf Instagram und Fans machten sich große Sorgen. Immer wieder kommentierten sie frühere Posts und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der YouTuberin. Die Influencerin meldete sich nun überraschend zurück. In einem Video in ihrer Story spricht sie offen darüber, dass sie ohne Ankündigung abgetaucht war: "Ich habe ein Comeback hingelegt und bin danach wieder verschwunden." Dass einige ihrer Follower darüber verärgert sein könnten, kann Melina gut verstehen. "Spaß beiseite, wer pissed war – ich checke das komplett. Ich wäre genauso pissed gewesen", gibt sie zu. Sie räumt ein: "Ich hätte euch das sagen können, ich habe es nicht gemacht. Nehme ich voll und ganz auf meine Kappe. I am sorry." Aber wo steckte die Content Creatorin? Das möchte Melina bald ausführlich erzählen.

Dafür kündigte sie einen Livestream auf Twitch an, der am kommenden Sonntag stattfinden soll. "Da werde ich euch updaten. Ich bin auf die wildeste Sidequest gegangen und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, folgt gerne rein, dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag auf meinem Twitch-Kanal", betonte Melina. Einen ersten Vorgeschmack lieferte sie aber schon jetzt. In einem Beitrag teilte sie mehrere private Schnappschüsse und schrieb dazu: "Behind the Scenes der letzten Monate. Was ging hier so? Kuss, LG." Auf den Fotos zeigt sich Melina zum Beispiel mit roten Haaren. Zu sehen ist sie unter anderem beim Bowletrinken, beim Schlittschuhlaufen und bei einem Treffen auf einen Kaffee. Ein Foto zeigt sie außerdem in einem Bustier mit zwei Pflastern am Körper. Außerdem gibt es einen Screenshot aus einem Videospiel und mehrere Hundefotos.

Über das Lebenszeichen ihres Idols sind Melinas Follower ganz aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte der Fotostrecke zeigen sich viele Fans erleichtert und begeistert. Ein User witzelt: "Melina Sophies Comeback after Comeback vor GTA 6." Andere schreiben: "Wir haben dich vermisst" und "Schön, mal wieder was von dir zu sehen." Ein Kommentar lautet wiederum: "In den letzten Tagen habe ich echt öfters daran gedacht, wie es dir wohl so geht und dass ich hoffe, alles ist gut." Auch prominente Kolleginnen meldeten sich zu Wort. Influencerin Bonnie Strange (40) kommentierte das Posting knapp mit "hot". Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Stefanie Giesinger (30) begrüßte die Social-Media-Bekanntheit mit den Worten: "Oh, hi Queen." Melina Sophie wurde unter anderem durch ihren YouTube-Content bekannt und hat auf der Plattform rund 1,8 Millionen Follower.

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Instagram / melina.sophie Melina Sophie, Influencerin

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Instagram / melina.sophie Melina Sophie, Influencerin

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