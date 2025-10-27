Drew Barrymores Drogenentzug mit 14 Jahren war "ein Segen"

Drew Barrymore (50) hat in ihrer eigenen Talkshow "The Drew Barrymore Show" offen über eine prägende Zeit ihrer Jugend gesprochen: Mit gerade einmal 14 Jahren kam die Schauspielerin in ein Rehabilitationsprogramm für Jugendliche mit Drogenproblemen. Sie verbrachte dort zwei Jahre, eine Erfahrung, die sie heute als Segen bezeichnet: "Das war das Beste, was mir je passiert ist." Anlass für das Gespräch war der Auftritt der Schauspielerin und Autorin Mae Martin, die von ihrem Netflix-Mystery-Format "Wayward" berichtete. Die Serie, die von Martins Erfahrungen und der Geschichte ihrer Jugendfreundin Nicole inspiriert ist, spiegelt den Alltag in einer ähnlichen Einrichtung wider, wie Drew sie einst erlebt hat.

Drew berichtete von Erlebnissen voller Herausforderungen, beschrieb aber auch, wie sie in der Einrichtung ermutigt wurde, ihre Wahrheit zu sagen, mutig zu sein und selbst im Schweren Humor und Stärke zu finden. "Es war hart wie die Hölle", gestand sie, fügte aber hinzu, dass die Erlebnisse sie unvergleichlich geprägt hätten. Sie lobte die authentische Darstellung der schwierigen Teenagerjahre in Martins Serie und betonte, wie sehr sie mit der gezeigten Thematik verbunden sei. Während des Gesprächs erwähnte Drew auch, dass sie mit 40 Jahren einen weiteren emotionalen Tiefpunkt erlebt habe, aus dem sie gestärkt hervorgegangen sei. Heute gehe es ihr sehr viel besser.

Drews Leben war schon früh von Höhen und Tiefen geprägt, da sie bereits als Kind unter den Augen der Öffentlichkeit stand. Ihre frühen Jahre waren turbulent, doch die Rehabilitation half ihr, ihr Leben in seinen Bahnen zu lenken. Diese Erlebnisse beeinflussen bis heute ihre Perspektive und ihre Arbeit. Auch als zweifache Mutter scheint ihr die Fürsorge für junge Menschen und deren Schutz gegen Scham und Stigmatisierung besonders wichtig zu sein.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin