So zurückgezogen lebt Tommy Lee Jones auf seiner Texas-Ranch

Fernab vom Rampenlicht Hollywoods hat sich Tommy Lee Jones (80) ein eigenes Reich geschaffen. Der Schauspieler lebt mit seiner Ehefrau Dawn Laurel-Jones weitgehend abgeschieden auf einer historischen Ranch in San Saba im US-Bundesstaat Texas. Wie The New York Times berichtet, erstreckt sich das Anwesen über rund 2.400 Hektar. Auf dem Gelände gibt es gleich zwei Polofelder, außerdem leben dort 25 Pferde, die das Ehepaar selbst züchtet. Dass der Oscar-Preisträger nach seiner Ausbildung in Harvard und vielen Jahrzehnten im Filmgeschäft wieder in Texas landete, war eine bewusste Entscheidung. "Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich überall leben konnte, wo ich wollte. Also ging ich in meiner Weisheit nach Hause", erklärte er der Zeitung.

Doch trotz der eigenen Pferdezucht sind nicht alle tierischen Bewohner willkommen: Wildschweine bereiten dem Paar reichlich Ärger, denn sie wühlen den Rasen rund um das Wohnhaus immer wieder auf. Obwohl die Wildschweine ungehindert über das offene Grundstück ziehen, kommt für den Schauspieler eine Umzäunung nicht infrage. "Ich wollte keine Zäune rund um das Haus. Wie man sieht, soll das Haus ein architektonisches Statement setzen", verriet er gegenüber der New York Times. Eine große Rolle spielt auf dem Anwesen außerdem der Polosport. Tommy Lee hatte schon in den 1970er-Jahren damit angefangen, Dawn nimmt bis heute an Turnieren teil. Auf seinem Grundstück veranstaltet das Ehepaar sogar eigene Polospiele.

Das Herzstück der Ranch ist ein zweistöckiges Wohnhaus, das nach dem Vorbild eines Forts gebaut wurde. Auch im Inneren des Hauses gibt es einiges zu sehen: Zwei von Frank Lloyd Wright signierte Tische mit Schieferplatten, ein rund 120 Jahre altes Sofa von Gustav Stickley, eine Aluminiumbox von Donald Judd und ein Gemälde des texanischen Künstlers Kermit Oliver gehören zur Einrichtung. Mit dabei sind außerdem die zwei italienischen Windspiele Emilio Fernández und L.Q. Jones. Benannt sind sie nach Lieblingsschauspielern des Hollywoodstars.

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Getty Images Bei der Premiere von "Finestkind" in West Hollywood: Tommy Lee Jones am 12. Dezember 2023

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Getty Images Premiere von "Jason Bourne" in Las Vegas: Tommy Lee Jones am 18. Juli 2016

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