"Kleines Wunder": Faisal Kawusi ist erstmals Vater geworden

Faisal Kawusi (33) hat Grund zum Feiern: Der Comedian ist Papa geworden! Das verkündet er mit einem Schnappschuss von sich und seiner Tochter, die in einer Babytrage ruhend an seine Brust geschmiegt ist, auf Instagram. "Vor genau 3 Monaten hast du meine Welt auf den Kopf gestellt. Du kleines Wunder, ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Ich bin dein Papa Bär und werde dich immer lieben, beschützen und für dich da sein. Willkommen auf Planet Erde, mein Schatz", bringt er seine Liebe in rührenden Worten zum Ausdruck.

"Du weißt, was Liebe ist, wenn du Kinder hast", habe seine Mama ihm stets gesagt – das kann der 33-Jährige nun unterschreiben: "Wie so oft hat sie damit recht behalten…" Viel Liebe bekommt Faisal auch seitens seiner Fans und Kollegen zu spüren. So erreichen den frischgebackenen Papa zahlreiche Glückwünsche. "Willkommen in der Elternschaft, Papa Bär" und "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch! Und großes Willkommen an deine Tochter", kommentieren beispielsweise Model Lilly Becker (48) und Moderatorin Nina Moghaddam (43).

Über die Mama seines kleinen Wunders verrät der gebürtige Hesse nichts. Generell legt Faisal großen Wert darauf, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Auftritte als deutscher Komiker. Seinen Witz bewies er aber unter anderem bereits in Shows wie Das große Promibacken, Wer weiß denn sowas?, Let's Dance oder Grill den Henssler.

rbb / Carolin Ubl Faisal Kawusi in der Sendung "Chez Krömer"

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Comedian

