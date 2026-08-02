Dieses Gespräch ließ Holly Willoughby die Fassung verlieren

In ihrer neuen YouTube-Reihe "Together" hat Holly Willoughby (45) eine bisher ungesehene, zutiefst persönliche Seite von sich gezeigt. In der dritten Folge sprach die 45-jährige Moderatorin mit Ellen Roome, deren 14-jähriger Sohn Jools Sweeney im April 2022 gestorben ist. Ellens Familie ist überzeugt, dass soziale Medien eine Rolle bei seinem Tod gespielt haben – die Eltern sprechen von einer schiefgelaufenen Online-Challenge. Während Ellen die Geschichte ihres Sohnes schilderte, kämpfte Holly sichtlich mit den Tränen und sagte immer wieder zu ihr: "Es ist so furchtbar, es ist einfach so furchtbar. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid."

Endgültig die Fassung verlor Holly, als Ellen erzählte, dass sie sich noch immer alte Videoaufnahmen von Jools anschaut, um seine Stimme zu hören. Die Moderatorin ist dabei zu sehen, wie sie sich mit einem Taschentuch die Tränen wegwischt, bevor sie ganz in Weinen ausbricht. Gegen Ende der Folge sprach Holly auch über ihre eigenen drei Kinder Harry, Belle und Chester und sagte zu Ellen: "Ich werde meinen Kindern alles davon erzählen." Die Kinder seien "mittendrin", womit Holly auf den allgegenwärtigen Einfluss der sozialen Medien auf Teenager anspielte. Außerdem las Holly in der Episode einen Brief vor, den Lauren Silverman (49) – die Verlobte von Simon Cowell (66) – an Ellen gerichtet hatte. Darin heißt es: "Ich schätze dich sehr. Ich bin unendlich stolz auf dich und fühle mich unglaublich glücklich, dich meine Freundin nennen zu dürfen. Danke für deine Freundschaft, deine Ehrlichkeit, deinen Mut und deinen unerschütterlichen Willen, die Welt für unsere Kinder sicherer zu machen."

Die emotionale Folge ist Teil von Hollys Rückkehr ins Rampenlicht, nachdem sie im Oktober 2023 die Morgensendung "This Morning" beim britischen Sender ITV verlassen hatte. Damals war bekannt geworden, dass es eine erschreckende Entführungs- und Mordverschwörung gegen sie gegeben hatte. Knapp drei Jahre war sie daraufhin aus der Öffentlichkeit verschwunden. Gegenüber Daily Mail äußerte sie sich jetzt zu ihrer Rückkehr mit dem neuen Format: "Ich weiß, dass ich nicht jedermanns Sache bin. Das weiß ich und das ist in Ordnung. Ich möchte niemanden überzeugen, der die Sendung nicht sehen möchte." Auf die Entführungsverschwörung angesprochen ergänzte sie: "Ich fürchte mich nicht davor, was die Leute denken. Ich hatte echte Angst, ich weiß, wie sich das anfühlt. Nach so etwas verändert sich die eigene Perspektive."

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Getty Images Holly Willoughby beim "Dancing On Ice"-Fotocall in London

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Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2019 in London

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Getty Images Holly Willoughby beim VIP-Preview von Hyde Park Winter Wonderland in London