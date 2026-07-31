Wenig Aufrufe: Holly Willoughbys YouTube-Show enttäuscht

Holly Willoughby (45) hat am Dienstag ihre neue YouTube-Show "Together" gestartet und dafür gleich einen prominenten Gast an ihre Seite geholt: Stanley Tucci (65). In der ersten Folge kocht die frühere "This Morning"-Moderatorin mit dem Schauspieler ein Pastagericht, doch der Auftakt fiel deutlich kleiner aus als erhofft. Nach 24 Stunden kam das Video auf ihrem Kanal laut Daily Mail nur auf rund 41.000 Aufrufe, dazu sollen derzeit etwa 11.000 Abonnenten auf dem Account stehen. Damit sorgt Hollys neuer Schritt ins Digitale schon kurz nach dem Start für Gesprächsstoff – vor allem, weil die Reaktionen auf die Premiere sehr unterschiedlich ausfallen.

Neben den überschaubaren Klickzahlen musste Holly auch deutliche Kritik einstecken. Der Telegraph verriss die erste Episode und schrieb, die Sendung sei schwach inszeniert, mit zähem Smalltalk und wenig Tempo. Auch der Guardian zeigte sich wenig begeistert und beschrieb das Format als nur leicht weniger anstrengend als Meghan Markles (44) Lifestyleprojekt. Weitere Stimmen bemängelten eine zu lange Laufzeit von rund 50 Minuten sowie wackelige Kameraarbeit. Gleichzeitig gibt es auch positive Reaktionen aus dem Publikum, das sich in den Kommentaren über Hollys Rückkehr vor die Kamera freute. Für die nächsten Folgen sind bereits weitere bekannte Gäste angekündigt, darunter Emma Bunton, Katherine Ryan, Nicole Appleton und Joanne McNally.

Holly selbst hatte zuletzt offen darüber gesprochen, dass der Wechsel von klassischem Fernsehen zu YouTube für sie ungewohnt ist. In Sara Cox' Radio-2-Show erzählte sie, ihre Tochter Belle habe sich sogar ein wenig über ihre neuen Online-Anmoderationen lustig gemacht, als sie "Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke" sagte. "Mama, du weißt wirklich nicht, wovon du redest", habe Belle laut Holly zu ihr gesagt. Die Moderatorin nahm das locker und erklärte, dass sie noch dazulerne. Außerdem machte sie zuletzt deutlich, dass sie mit gemischten Reaktionen auf ihre Person leben kann. Gegenüber Daily Mail sagte sie: "Ich weiß, dass ich nicht jedermanns Sache bin. Das weiß ich, und das ist in Ordnung."

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Getty Images Holly Willoughby beim "Dancing On Ice"-Fotocall in London

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Getty Images Holly Willoughby, Moderatorin

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Getty Images König Charles, Holly Willoughby und Stanley Tucci im Buckingham Palace

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