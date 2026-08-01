Holly Willoughby wünscht sich ein viertes Baby mit 45 Jahren

In ihrer neuen YouTube-Show "Together" lässt Holly Willoughby (45) die Zuschauer tiefer in ihr Privatleben blicken als je zuvor. Die 45-jährige britische Moderatorin empfing darin ihre Freundin Katherine Ryan (43) und sprach dabei überraschend offen über einen lang gehegten Wunsch: Sie hätte sich ein viertes Kind gewünscht. Als sie erfuhr, dass Katherine mit über 40 erneut schwanger war, habe sie das selbst aufgewühlt. "Als ich hörte, dass du schwanger bist und noch ein Baby bekommst, dachte ich: 'Vielleicht sollte ich das auch, vielleicht sollte ich das auch'", gestand Holly gegenüber der Komikerin. Die zweite Folge der Show wurde am Freitag veröffentlicht.

In der Plauderrunde auf YouTube erzählt Holly, die bereits Mutter von Harry, Belle und Chester ist, wie sehr sie die Schwangerschaftsnews von Katherine beschäftigt haben. Dass Katherine im vergangenen Jahr noch einmal Mutter wurde, habe in ihr das Gefühl ausgelöst, selbst etwas verpasst zu haben: "Ich war so eifersüchtig, weil ich dachte: 'Ich hätte es tun sollen.'" Gleichzeitig beschreibt Holly ihre drei Kinder als ihr größtes Glück: "Meine Kinder sind das Beste, was ich gemacht habe, sie sind das Beste", schwärmt sie. Dennoch spürt sie, wie die Teenager immer selbstständiger werden: "Ich fühle dieses Wegdriften und finde das wirklich schwer."

Holly hatte im Oktober 2023 ihre langjährige Stelle als Moderatorin der Frühstücksshow "This Morning" beim britischen Sender ITV verlassen – nachdem bekannt geworden war, dass sie Opfer eines erschreckenden Entführungskomplotts geworden war, wie unter anderem die Daily Mail berichtete. Zuvor hatte die Sendung durch ihren langjährigen Co-Moderator Phillip Schofield für Schlagzeilen gesorgt, der eine Affäre mit einem jüngeren Kollegen zugegeben hatte. Nach fast drei Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, meldet sich Holly nun mit ihrem eigenen YouTube-Format zurück. Über ein Käsebrett und ein Glas Wein sprach sie mit Katherine über das Leben im Rampenlicht, Erziehung und ihre Kinder.

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Getty Images Holly Willoughby, UK-Moderatorin

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Getty Images Katherine Ryan, Juli 2025

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Getty Images Holly Willoughby und Phillip Schofield, 2020