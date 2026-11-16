Liza Minnellis bewegtes Leben soll jetzt zur Serie werden

Das bewegte Leben von Liza Minnelli (80) soll als Miniserie verfilmt werden. Grundlage dafür sind ihre im März veröffentlichten Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!", wie Page Six berichtet. Das Projekt befindet sich derzeit bei Skydance in der Entwicklung. Für die Drehbuchadaption wurde der Oscar-nominierte Autor Richard LaGravenese verpflichtet, der zugleich als Co-Executive-Producer beteiligt sein soll. Bekannt ist er unter anderem durch seine Arbeiten an "The Fisher King" und "Behind the Candelabra". Zum Entwicklungsteam gehören außerdem Greg Berlanti (54) und Sarah Schechter von Berlanti Productions sowie deren Präsidentin Leigh London Redman. Auch Sam Haskell von Magnolia Hill Productions ist an dem Vorhaben beteiligt. Wann die Dreharbeiten beginnen sollen und wer in die Rollen schlüpfen wird, ist bislang ebenso wenig bekannt wie ein möglicher Veröffentlichungstermin. Die Miniserie befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Bereits im Dezember 2024 hatten sich Magnolia Hill Productions und Warner Bros. Television die Rechte an den Memoiren gesichert. Wie Page Six berichtet, steht das Kreativteam inzwischen mit Liza in Kontakt, um ihre Lebensgeschichte für die Serie aufzubereiten. Beim Verfassen des Buches erhielt die Entertainerin Unterstützung von ihrem langjährigen Freund Michael Feinstein sowie den Autoren Josh Getlin und Heidi Evans. Inhaltlich zeichnet sie darin ihren Lebensweg nach: von ihrer Kindheit als Tochter der Hollywoodlegenden Judy Garland (†47) und Vincente Minnelli über ihren Aufstieg zum Star bis hin zu ihren Ehen. Auch ihre Suchterkrankung und den Weg in die Genesung thematisiert sie. Darüber hinaus soll ihre jahrzehntelange Karriere in die Serienadaption einfließen. Dazu zählen ihre Oscar-prämierte Rolle in "Cabaret" und ihre Zeit als feste Größe im New Yorker Nachtleben.

Im Frühjahr stellte Liza ihr Buch noch persönlich bei einer Gesprächsveranstaltung im Million Dollar Theater in Los Angeles vor. Anschließend wurde die Sängerin im Rollstuhl zu ihrem Wagen gebracht. Dabei lächelte sie und winkte den Fans zu, die vor dem Gebäude auf sie gewartet hatten. In ihren Memoiren spricht sie offen über private und schwierige Phasen ihres Lebens. Mit ihrer Geschichte möchte sie vor allem dazu beitragen, Scham und Stigmatisierung im Zusammenhang mit Suchterkrankungen abzubauen. Über ihren eigenen Weg der Genesung sagte sie: "Ich bin dankbar, ein langes Leben erfahren zu dürfen, indem ich jeden Tag meines Lebens an meiner Genesung arbeite." Bei der Serienadaption trifft sie zudem auf einen alten Vertrauten: Produzent Sam Haskell war früher ihr Agent. Die beiden sind bis heute befreundet.

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Imago Liza Minnelli bei ihrem Auftritt in Marbella am 8. August 2007

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Getty Images Michael Feinstein und Liza Minnelli in Beverly Hills, März 2026

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