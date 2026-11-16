Robbie Williams enthüllt: Sie haben ihm das Leben gerettet

Robbie Williams (52) hat am vergangenen Samstag im Accor Stadium in Sydney ein großes Comeback gefeiert. Im Rahmen seiner "BritPop World Tour" stand der Musiker nach eigenen Angaben zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder auf der Bühne des Stadions. Obwohl es regnete, bot er den anwesenden Fans eine aufwendige Show mit Hits wie "Rock DJ", "Kids" und "Feel". Zwischen den Songs zeigte sich der Brite jedoch auch von seiner verletzlichen Seite. Er sprach laut News.com.au ehrlich über seine Ehefrau Ayda Field (47) und die gemeinsamen Kinder Teddy, Charlie, Coco und Beau. "Bevor ich meine Familie hatte, wusste ich nicht, was ich hier tat. Ich war verloren. Ich war laut, vielleicht erfolgreich, aber vollkommen verloren", meinte er vor dem Publikum. Seine Kinder hätten sich nie für Stadien oder die verkauften Platten interessiert. Für sie habe ausschließlich gezählt, ob ihr Vater bei ihnen ist. Robbies bewegendes Fazit: "Meine vier Kinder und meine Frau haben mir das Leben gerettet."

Doch nicht nur die Familie war an diesem Abend ein zentrales Thema. Der Sänger sprach auch über seine Alkoholabhängigkeit. Mittlerweile ist er schon seit 27 Jahren nüchtern. Bevor er "The Road To Mandalay" anstimmte, erzählte er die Geschichte hinter dem Song aus dem Jahr 2001. In dem Lied verarbeitete er seine Erfahrungen mit dem Ruhm und seinen eigenen Fehlern. "Ich musste mit dem Trinken aufhören, weil ich sonst Suizid begangen hätte. Also war das eine einfache Entscheidung", stellte er in diesem Kontext klar. Leicht seien die ersten Monate ohne Alkohol aber ganz und gar nicht gewesen. Er sei depressiv, voller Angst und agoraphobisch gewesen. Er habe sich gefragt, was er aus seinem Leben gemacht habe und wie seine Zukunft aussehen solle. In Frankreich habe er schließlich auf der Bettkante gesessen und beschlossen, darüber ein Lied zu schreiben. Trotz des ernsten Themas kam auch der Humor nicht zu kurz. Mit Blick auf seine rund 16 Jahre lange Ehe mit Ayda scherzte Robbie, niemand habe erwartet, dass ausgerechnet er eines Tages vier Kinder mit derselben Frau haben würde. Das sei ein wahres "Weihnachtswunder".

Besonders rührend wurde es, als der Entertainer über seinen Vater Pete Conway sprach. Pete ist an Parkinson erkrankt. Trotz seiner deutlich eingeschränkten Mobilität begleitet er seinen berühmten Sohn unverändert zu dessen Konzerten. Die Shows verfolgt er auf einem Mobilitätsscooter vor der großen Leinwand. Robbie erinnerte sich an den stolzen Blick seines Vaters bei seinen Auftritten: "Mein Papa liebt mich." Außerdem verriet er, was Pete ihm einst gesagt hatte: "Sohn, Gott hat mich ziemlich gut gemacht, aber dich hat er zum Besten der Welt gemacht." Seinem geliebten Vater widmete der Künstler Frank Sinatras (†82) Klassiker "My Way". Während auf den Stadionleinwänden Familienfotos zu sehen waren, erzählte er zudem Persönliches über seine Kinder. Die 14-jährige Teddy sei auf eigenen Wunsch ins Internat gegangen, was ihm das Herz total gebrochen habe. Coco werde seiner Einschätzung nach später einmal die Familie anführen. Charlie sei sein ältester Sohn und Beau laut seiner Aussage so niedlich, als hätte Disney ihn erfunden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

Getty Images Robbie Williams, Teddy Williams, Ayda Field Williams und ein Gast bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" in London, 2025