P. Diddys Haft bringt seine Verteidigung in Bedrängnis

Sean "Diddy" Combs' (57) Haft macht ihm nun auch in einem anderen Verfahren zu schaffen. Der Rapper muss sich auf einen Zivilprozess vorbereiten, den Bryana Bongolan gegen ihn und zwei seiner Unternehmen angestrengt hat. Das gestaltet sich aus der Haft heraus wohl allerdings schwierig. Wie aus von OK! eingesehenen Gerichtsunterlagen hervorgeht, beantragten die Anwälte beider Seiten am 11. November deswegen gemeinsam eine Verschiebung des Geschworenenprozesses. Statt wie bisher geplant am 8. Juni 2027 soll dieser erst am 9. November 2027 beginnen.

Als Begründung führen sie vor allem Probleme bei der Kommunikation mit dem Musiker an, der im FCI Allenwood in Pennsylvania inhaftiert ist. In den Gerichtsunterlagen, die dem Magazin vorliegen, heißt es, die Inhaftierung habe "erhebliche praktische Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit ihm sowie bei der Koordinierung seiner Verteidigungsstrategie und der Prüfung relevanter Dokumente verursacht". Beide Parteien stellen dabei klar, dass die Verzögerungen weder auf Nachlässigkeit des Rappers noch auf ein Versäumnis seines Anwaltsteams zurückgehen. Ob der Aufschub gewährt wird, muss nun US-Bezirksrichter Fernando M. Olguin entscheiden. Bis zu seiner Entscheidung bleibt der ursprünglich angesetzte Prozesstermin bestehen.

Zudem stehen noch weitere schriftliche Beweiserhebungen sowie die Vernehmungen wichtiger Zeugen aus. Aus diesem Grund sollen auch die Frist für die Sachverhaltsermittlung und die verpflichtende Vergleichskonferenz nach hinten rücken. Statt am 20. November 2026 sollen beide erst am 23. April 2027 stattfinden. Es ist das erste Mal, dass in diesem Verfahren formell eine Verschiebung beantragt wird. Diddy verbüßt aktuell eine 50-monatige Bundeshaftstrafe. Im Juli 2025 war er in zwei Fällen wegen der Beförderung von Personen zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen worden. Von den schwerwiegenderen Vorwürfen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität wurde er dagegen freigesprochen.

Bryana hatte ihre Klage im November 2024 eingereicht. Sie richtet sich neben Diddy auch gegen Bad Boy Entertainment LLC und CeOpco LLC, die früher unter dem Namen Combs Enterprises bekannt war. Die Klägerin wirft dem in Verruf geratenen Musiker vor, sie im Jahr 2016 in der Wohnung seiner damaligen Freundin Cassie Ventura (40) sexuell angegriffen zu haben. Außerdem soll er sie im 17. Stock über den Balkon gehalten und anschließend gegen Terrassenmöbel geschleudert haben. Diddy bestreitet die Anschuldigungen.

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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IMAGO / Newscom / AdMedia P. Diddy und Cassie Ventura im Jahr 2016

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Getty Images Cassie Ventura im März 2025