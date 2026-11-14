Trotz maroden Hauses wollen Pietros Eltern nicht ausziehen

Pietro Lombardi (34) gewährt seinen Hörern einen sehr persönlichen Einblick in seine Familie. In der neuesten Folge seines Podcasts "Patchwork Boys" erzählt der Sänger ganz offen, warum seine Eltern bis heute in der Wohnung leben, in der er selbst groß geworden ist. Dabei wünscht er sich seit Jahren etwas anderes für sie. Bereits seit den Jahren 2011 respektive 2012 bemüht sich Pietro darum, seine Eltern zum Auszug aus der rund 70 Quadratmeter großen Wohnung zu bewegen. Auslöser für seine Bedenken ist die Bausubstanz des Hauses: Seiner Aussage nach stehe das Gebäude "schon kurz vorm Einbrechen". Insbesondere sein Vater sträube sich jedoch beharrlich gegen einen Wechsel. Für ihn hängt an dem Zuhause eine ganze Lebensgeschichte. Pietro gibt die Haltung seines Vaters im Podcast so wieder: "In dieser Wohnung bin ich nach Deutschland gekommen und hier drin werde ich sterben."

In dieser kleinen Unterkunft verbrachte Pietro einen beträchtlichen Teil seiner Jugend. Gemeinsam mit seinen Eltern sowie seinen beiden Geschwistern wuchs er dort in einem Mehrfamilienhaus mit acht oder neun Parteien auf. Wohnraum war in den vier Wänden folglich absolute Mangelware. Mittlerweile hätte der Musiker jedoch problemlos die finanziellen Mittel, seinen Eltern ein weitaus komfortableres Zuhause zu finanzieren. An Angeboten hat es dabei nicht gefehlt. Pietro schlug ihnen unter anderem einen Neubau vor, aber auch eine Wohnung mit Balkon konnte die beiden nicht überzeugen. Selbst einen Umzug nach Köln brachte der Sänger ins Spiel. Doch auch mit dieser Idee stieß er bei seinen Eltern auf taube Ohren. Egal, welche Alternative er ihnen präsentierte, am Ende blieb die Antwort immer dieselbe: Die beiden wollen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben.

Mittlerweile hat Pietro aufgehört, gegen den Willen seiner Eltern anzukämpfen. Er akzeptiert ihre Entscheidung und respektiert, dass sie ihr langjähriges Zuhause nicht verlassen möchten. Im Podcast "Patchwork Boys" bringt er die Einstellung der beiden auf den Punkt: "Die haben keinen Bock auf Neubau, die haben keinen Bock auf einen Balkon. Die wollen einfach genau in dieser 70-qm-Wohnung, wo ich mit allen gelebt habe – mit Bruder, Schwester –, da wollen die einfach bleiben und das ist okay." Für die Familie bedeutet die Wohnung somit weit mehr als nur die Stätte, an der Pietro, der zugab, für Geld sein Leben verkauft zu haben, und seine Geschwister groß geworden sind. Insbesondere für seinen Vater ist sie eng mit seiner Migration nach Deutschland verknüpft. Hier möchte er, wie Pietro berichtet, auch seinen Lebensabend verbringen.

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi, August 2020

Anzeige Anzeige