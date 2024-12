Für Tom Cruise war der Dreh des Films "Eyes Wide Shut" hart

Der Schauspieler Tom Cruise (62) hat in einem Interview mit der Los Angeles Times über die herausfordernde Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur Stanley Kubrick (✝70) am Film "Eyes Wide Shut" gesprochen. Die Dreharbeiten seien anstrengend und anspruchsvoll gewesen, für Tom aber scheinbar keine große Sache. "War es hart? Ja. Hat es mich gestört? Nein", sagte der Hollywood-Star. Der Thriller wurde kurz vor dem Tod des Regisseurs im Jahr 1999 veröffentlicht und ist damit sein letztes Werk.

"Eyes Wide Shut" gilt als einer der am meisten diskutierten Filme von Stanley Kubrick und basiert auf Arthur Schnitzlers "Traumnovelle". Tom, der darin einen Arzt verkörpert, wird in eine düstere, geheimnisvolle Welt voller elitärer Sexpartys und gefährlicher Geheimnisse gezogen, während er versucht, mit den pikanten Beichten seiner Frau, gespielt von Nicole Kidman, klarzukommen. Die Dreharbeiten zogen sich über 400 Tage hin und stellten damit einen Rekord auf. Stanleys akribische und pedantische Arbeitsweise verlangte den Schauspielern viel ab. So musste Tom eine einfache Szene, in der er durch eine Tür geht, ganze 95 Mal wiederholen. Trotz dieser enormen Herausforderungen schätzte Tom die Zusammenarbeit mit dem renommierten Regisseur sehr.

Möglicherweise war es gerade Toms eigener Perfektionismus, der ihn und Stanley Kubrick verband. Der Schauspieler ist bekannt dafür, sich mit voller Hingabe und Detailbesessenheit seinen Rollen zu widmen. Privat war Tom damals mit Nicole Kidman (57) verheiratet. Das Paar galt als eines der Traumpaare Hollywoods und teilte nicht nur seine Liebe füreinander, sondern auch die Leidenschaft für die Schauspielerei. 2001 ließen sie sich jedoch scheiden.

STF/AFP/Getty Images Stanley Kubrick, Regisseur

Warner Bros (Getty Images) Collage: Nicole Kidman und Tom Cruise im Kultfilm "Eyes Wide Shut"

