Beyoncé (45) und Jay-Z (56) haben sich vor 18 Jahren ganz ohne großes Aufsehen das Jawort gegeben – und nun lüftet die Sängerin einige bislang unbekannte Geheimnisse rund um ihren großen Tag. Wie sie jetzt im Interview mit dem Magazin i-D verriet, fand die Trauung im Jahr 2008 heimlich in den eigenen vier Wänden des Paares statt. Eine pompöse Hochzeit mit Hunderten von Gästen schlossen die beiden für sich aus und wählten stattdessen ganz bewusst einen sehr kleinen Kreis. Lediglich die Eltern des Paares sowie ein paar enge Freunde waren im Vorfeld informiert. Die übrigen Geladenen ahnten nicht, dass sie gleich eine Trauung miterleben würden, da sie fest davon ausgingen, eine ganz normale Party zu besuchen. "Wir feierten eine sehr kleine Hochzeit bei uns zu Hause. Wir sagten den Gästen, dass wir eine Party veranstalten würden, und außer unseren Eltern und einigen wenigen Freunden wusste niemand, dass sie zu unserer Hochzeit kamen", erinnerte sich Beyoncé.

Eine Besonderheit der privaten Trauung bedeutet der Musikerin bis heute außerordentlich viel: ihr Hochzeitskleid. Die schlichte Kreation kam keineswegs aus dem Atelier einer bekannten Designermarke, sondern war eine Maßanfertigung, die ihre Mutter Tina Knowles (72) eigens für sie kreiert hatte. "Mein Lieblingskleid, das meine Mutter entworfen hat, war mein Hochzeitskleid. Es war wunderschön schlicht und mit ihrer Liebe gemacht", schwärmte Beyoncé gegenüber i-D. Für die Sängerin stand demnach fest, dass sie an diesem besonderen Tag unbedingt eine Kreation ihrer Mutter tragen wollte. Nach eigenen Angaben bedeutete ihr das persönlich gestaltete Kleid mehr als jede Robe eines bekannten Designers. Nicht ein glamouröser Name auf dem Etikett machte das Outfit für sie also so besonders, sondern die enge Verbindung zu ihrer Familie. Damit wurde das Brautkleid zu einem der wichtigsten Elemente der kleinen Feier, von der damals kaum jemand etwas wusste.

Nach ihrer Heirat hat sich die Familie von Beyoncé und Jay-Z deutlich vergrößert: Das Paar zieht mittlerweile drei gemeinsame Kinder groß – Tochter Blue Ivy sowie die Zwillinge Rumi und Sir. Zudem hat auch der Rapper in der jüngeren Vergangenheit überraschend private Details preisgegeben. Im September erschien bei HBO Max seine achtteilige Dokuserie "Jay-Z in 8", in der er auf sein Leben und seine Karriere zurückblickt. Gegenüber E! News erklärte der Musiker, dass er mit seiner Familie regelmäßig über solche Themen spreche. Allzu viel Offenheit vor den eigenen Kindern sei ihm aber teilweise unangenehm. "Wenn man sich auf diese Weise öffnet, ist einem das peinlich", gab er zu. Trotz dieser Verletzlichkeit steht Jay-Z voll und ganz hinter dem Projekt. "Sie ist ehrlich, und sie ist ein wunderschönes Werk. Ich bin sehr stolz darauf", betonte er im Gespräch mit dem Sender über die Dokuserie.

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Getty Images Beyoncé und Jay-Z, Mai 2015

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Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

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