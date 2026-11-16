GNTM-Trauma geweckt: Ikkimel geht mit Heidi-Klum-Song viral

Wer auf ein Konzert von Ikkimel (29) geht, rechnet mit harten Beats und provokanten Texten – sicher aber nicht mit einem unverhofften Flashback zu Heidi Klums (53) Gesangseinlage im Germany's Next Topmodel-Finale 2022. Genau diesen musikalischen Fiebertraum holte die Berliner Rapperin auf ihrer aktuellen "Poppstar"-Tour aber zurück auf die Bühne und sorgt damit gerade für einen viralen Netzhit. Mitten in ihrer Show warf sich die Musikerin auf den Boden und kündigte mit todernster Miene eine Ballade an. Statt gefühlvoller Töne folgte dann aber eine gnadenlose Parodie auf das blonde Topmodel: "When I give my heart again, I know, it's gonna last forever", hauchte Ikkimel ins Mikrofon und traf damit laut zahlreichen Fans, die den Clip online kommentierten, "eins zu eins" Heidis viel diskutierten Auftritt aus dem GNTM-Finale, als sie schmachtend neben Ehemann Tom Kaulitz (37) am Klavier kauerte. Mitschnitte der Einlage machten in den sozialen Netzwerken rasant die Runde.

Dass die Klum-Parodie beim Publikum so mühelos zündete, liegt neben Ikkimels Imitationstalent schlicht im Kultstatus der Vorlage begründet: Im GNTM-Finale 2022 hatte sich Heidi in einem beeindruckenden Glitzerkleid gemeinsam mit Tom an den Flügel gesetzt und ihren Song "Chai Tea with Heidi" in einer akustischen Klavierversion live angestimmt. Die Mischung aus ihrem extrem zarten Gesang und der aus Rod Stewarts (81) 1983er-Hit "Baby Jane" entlehnten Zeile "When I give my heart again" sorgte damals für unzählige amüsierte Kommentare im Netz. Genau diese Steilvorlage griff Ikkimel, die mit bürgerlichem Namen Melina Strauß heißt, nun auf ihre ganz eigene Art auf. Dabei war die Heidi-Parodie bei Weitem nicht das einzige Highlight der Konzertreihe, die am 11. November in Ludwigsburg gestartet ist.

Auf dem Tourplan stehen zwölf restlos ausverkaufte Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Hallen mit 5.000 bis 7.000 Plätzen. Im Münchner Zenith etwa inszenierte sie eine Ohnmacht, blieb regungslos liegen und ließ sich von Helfern wegtragen, nur um kurz darauf schwankend zurückzukehren. Der Clip dazu knackte auf TikTok in kürzester Zeit die Drei-Millionen-Marke. Schon beim Auftakt hatte eine Panne für Schlagzeilen gesorgt, als sich der Vorhang während "Bikini Grell" nicht öffnete und die Rapperin den kompletten Song über unsichtbar blieb. Den Höhepunkt der Tour bildet am 29. November das bislang größte Solokonzert der Künstlerin vor knapp 12.000 Menschen in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

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Imago Ikkimel im August 2026 in Bonn

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2026

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