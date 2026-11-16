"Komisch": Daniels Pappaufsteller macht Frauen sprachlos

In der vierten Folge von Bauer sucht Frau kam es zu einem ziemlich kuriosen Moment. Landwirt Daniel zeigte seinen beiden Hofdamen Annika und Hannah die Schlafräume auf seinem Hof. Dabei stießen die Frauen in einem der Zimmer auf eine ziemlich ungewöhnliche Überraschung: Dort stand ein lebensgroßer Pappaufsteller des Bauern. Auf den kuriosen Anblick machte Daniel seine Gäste während der Sendung sogar persönlich aufmerksam: "Hier steht dafür mein Pappaufsteller drin." Annika und Hannah brachen beim Anblick ihres Gastgebers aus Pappe zunächst in Gelächter aus. Doch schnell war den beiden Frauen anzumerken, dass sie mit dem Papp-Daniel nicht so richtig etwas anzufangen wussten. Die Irritation war groß, und keine der beiden konnte so recht einordnen, was sie von dem außergewöhnlichen Dekostück halten sollte.

In den Einzelinterviews der Show ließen die beiden Frauen ihren Gedanken dann freien Lauf. "Also, dass jemand einen Pappaufsteller von sich hat, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Finde ich ganz schön komisch", gab Annika offen zu. Auch Hannah fehlten angesichts der Pappfigur die Worte: "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das war – ich habe mich wirklich gefragt, wieso man so was besitzt." Die ungewöhnliche Entdeckung sorgte zunächst für erstaunte Blicke, doch Daniel und seine beiden Hofdamen nahmen den kuriosen Anblick mit Humor und mussten gemeinsam lachen. Für eine der beiden Frauen sollte der Vorfall allerdings noch eine unerwartete Folge haben. Ausgerechnet Annika, die den Pappaufsteller zuvor noch ziemlich befremdlich gefunden hatte, bekam später genau dieses Zimmer zugewiesen. Damit musste sie die Nacht gemeinsam mit dem lebensgroßen Abbild des Landwirts verbringen. Zumindest eines war sicher: In ihrem Schlafzimmer war Annika nicht ganz allein.

Doch woher stammt der ungewöhnliche Papp-Daniel eigentlich? Wie der Landwirt in der Sendung erzählte, steckt dahinter eine Familientradition. Zu seinem 30. Geburtstag bekam er das lebensgroße Abbild von seinen Angehörigen geschenkt. "Zu meinem 30. Geburtstag habe ich einen Pappaufsteller gekriegt und das ist bei uns in der Familie bei den runden Geburtstagen Tradition geworden", erklärte der Bauer. Dabei deutete er auch gleich an, dass diese Tradition künftig noch weitere Kreise ziehen könnte: "Eventuell kriegt die Frau auch einen, wenn sie 30 ist, könnte passieren." Bei Hannah stieß diese Aussicht allerdings auf wenig Begeisterung. Die Kandidatin machte unmissverständlich klar, dass sie sich ein solches Geburtstagsgeschenk für sich selbst nicht vorstellen kann. "Nein, ich möchte auf gar keinen Fall einen Pappaufsteller von mir haben", stellte sie in der Kuppelshow klar.

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel von "Bauer sucht Frau", 2026

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Foto: RTL / Stefan Gregorowius Daniel, Amelie, Annika, Hannah, Julia bei "Bauer sucht Frau" 2026

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