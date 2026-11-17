Am Stockholmer Königsschloss ist es am Abend des 6. Oktober zu einem bedrohlichen Zwischenfall gekommen. Gegen 18:30 Uhr tauchte ein bewaffneter Mann an der Zufahrt zum Palast, der sogenannten Lejonbacken, auf und bedrohte die Königliche Leibgarde mit einem großen Küchenmesser. Wie die schwedische Zeitung Expressen berichtet, soll der etwa 30-Jährige gefordert haben, persönlich mit König Carl Gustaf (80) sprechen zu dürfen. Auch das Eintreffen von vier Polizisten konnte die Situation zunächst nicht entschärfen. Der Mann trat den Beamten ebenfalls bedrohlich entgegen. Schließlich verschärfte sich die Lage weiter: Er veränderte seinen Griff um das Messer und hielt es mit erhobenem Arm. Nach Einschätzung eines Polizisten machte er dabei einen Schritt auf die Einsatzkräfte zu. Daraufhin setzten die Beamten ihre Schusswaffen ein. Der Mann wurde zweimal am Bein getroffen und anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Ein Soldat der Leibgarde schilderte gegenüber Expressen, wie die Begegnung begann. Der Mann sei zunächst freundlich aufgetreten, habe jedoch nicht lockergelassen. Zudem habe er behauptet, Jesus zu sein und Zutritt zum Schloss zu haben. "Ich hatte bei ihm ein schlechtes Bauchgefühl. Er war freundlich, aber hartnäckig und wollte mit dem König sprechen. Er sagte auch, dass er Jesus sei und dass alle Militärangehörigen wüssten, dass er dort Zutritt habe", erinnerte sich der Soldat. Wie bedrohlich die Situation später wurde, geht aus der Aussage eines Polizisten im Verhör hervor. Darin schildert der Beamte die Eskalation: "Er schreit noch einmal in unsere Richtung, also zu uns vier Polizisten, dass 'alle sterben sollen'. Und irgendwann wechselt er den Griff am Messer, sodass die Klinge nicht mehr nach oben, sondern nach unten zeigt. Er hebt den Arm und macht, wie ich es wahrnehme, einen halben Schritt in unsere Richtung. Und dann schieße ich ihm zweimal ins Knie."

Am Tag nach dem Vorfall wurde der Mann festgenommen. Gegen ihn bestand der dringende Verdacht, einen Amtsträger schwer bedroht zu haben. Zudem wurde ihm ein schwerer Verstoß gegen das schwedische Messergesetz vorgeworfen. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe. Seine Angehörigen berichteten, dass er bereits seit einiger Zeit unter psychischen Problemen gelitten habe. Am Tag des Vorfalls habe er auf sie nahezu psychotisch gewirkt. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangten auch die beteiligten Polizisten und die Vorgesetzten am Schloss: Auch sie nahmen sein Verhalten als psychotisch wahr. Ob sich König Carl Gustaf zum Zeitpunkt des Vorfalls im Königsschloss aufhielt oder dem Mann begegnete, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor. Der Monarch ist seit 1973 schwedisches Staatsoberhaupt. Gemeinsam mit seiner Frau, Königin Silvia (82), hat er drei Kinder: Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44).

Anzeige Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden

Anzeige Anzeige

Getty Images König Carl Gustaf, Januar 2024

Anzeige Anzeige