Jannik Sinner (25) hat Jugendliche eindringlich vor den Schattenseiten sozialer Medien gewarnt. Bei einer Veranstaltung in Turin wurde der Tennisstar im Vorfeld der ATP Finals vor Hunderten Zuschauern gefragt, welchen Umgang mit den Plattformen er jungen Menschen empfehlen würde. Seine Antwort fiel eindeutig aus: "Haltet euch eher davon fern", erklärte Jannik in dem Gespräch laut 20 Minuten. Ganz verteufeln wollte der Sportler Instagram und Co. allerdings nicht. Er räumte ein, dass man die Netzwerke durchaus auch auf positive Weise nutzen könne. Gleichzeitig gebe es dort jedoch zahlreiche negative Seiten. Statt sich online mit den Ansichten fremder Menschen auseinanderzusetzen, findet Jannik echte Begegnungen viel schöner, zum Beispiel ein Treffen auf einen Kaffee. Auch Fußballlegende Paolo Maldini saß bei der Gesprächsrunde auf dem Podium. Paolo teilte Janniks Einschätzung und unterstützte dessen klaren Appell an die anwesenden Jugendlichen.

Jannik weiß dabei, wovon er spricht. Der Sportler verzichtet nämlich selbst größtenteils auf soziale Medien und hat nach eigener Aussage gute Erfahrungen damit gemacht. Der ernste Umgangston im Netz dürfte vielen Spitzensportlern nur allzu vertraut sein: Neben öffentlicher Meinungsmache und harscher Kritik erreichen sie dort immer wieder persönliche Anfeindungen und Hassnachrichten. Wer glaubt, dass erfolgreiche Profis solche Reaktionen einfach an sich abprallen lassen, irrt sich. Schließlich können auch Aussagen von völlig unbekannten Nutzern die Betroffenen beschäftigen, obwohl die Absender weder ihren Alltag noch ihre Persönlichkeit kennen. Genau diesen Mechanismus scheint Jannik mit seinem Rat an die Jugendlichen im Blick zu haben, die dem digitalen Druck oft noch weniger entgegensetzen können.

Wie sehr die Meinung fremder Menschen Sportler beschäftigen kann, hat in der Vergangenheit auch Fußballstar Jude Bellingham (23) offenbart. Der Fußballstar suchte als junger Spieler bei Birmingham regelmäßig auf Twitter nach seinem eigenen Namen, weil er erfahren wollte, was andere über ihn schrieben. Später hinterfragte er, warum er überhaupt die Bestätigung von Menschen brauchte, die ihn nicht einmal kannten. Noch drastischer zeigte Caroline Garcia während der US Open 2024, welchen digitalen Angriffen Profis ausgesetzt sein können. Die Tennisspielerin veröffentlichte mehrere Hassnachrichten, die sie nach eigenen Angaben getroffen hatten. Eine der Nachrichten richtete sich sogar gegen ihre Familie. Insgesamt habe sie Hunderte solcher Mitteilungen erhalten, berichtete die Sportlerin damals. Auch Belinda Bencic machte bereits Hassbotschaften öffentlich. Damit zeigte die Schweizer Tennisspielerin ebenfalls, welcher Druck in sozialen Netzwerken entstehen kann.

Anzeige Anzeige

Imago Jannik Sinner applaudiert am ersten Tag der ATP Finals in Turin

Anzeige Anzeige

Getty Images Der italienische Tennisstar Jannik Sinner trainiert vor den US Open 2025 in New York, August '25.

Anzeige Anzeige