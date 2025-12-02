"Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars beim Küssen erwischt

Fans der Serie Der Sommer, als ich schön wurde staunten nicht schlecht, als zwei ihrer Lieblinge für einen unerwarteten Moment der Unterhaltung sorgten. Bei einem Heimspiel der New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks im Madison Square Garden am vergangenen Freitag standen die Schauspieler Sean Kaufman und Christopher Briney (27) plötzlich im Rampenlicht. Auf dem Jumbotron wurden zunächst Ausschnitte aus der Serie gezeigt, bevor die Kamera live auf die beiden zeigte. Nach freundlichem Winken ergriff Sean die Gelegenheit, packte Christophers Gesicht und drückte ihm einen spielerischen Kuss auf die Lippen – zur Freude des Publikums, das ausgelassen reagierte, während Christopher in Gelächter ausbrach.

Das Video des überraschenden Moments verbreitete sich daraufhin wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Sogar der offizielle Instagram-Account der Knicks konnte nicht widerstehen und kommentierte das Ereignis humorvoll mit den Worten: "Belly, du hast Konkurrenz bekommen" und "Alle sind im Team Conrad". In der Serie steht Christopher alias Conrad im Zentrum eines intensiven Liebesdreiecks mit Isabel "Belly" Conklin, gespielt von Lola Tung (23), und Gavin Casalegno (26) als Jeremiah. Die kürzlich abgeschlossene dritte Staffel brachte endlich Klärung in diese romantische Verstrickung, während Seans Figur Steven seine eigene Liebesgeschichte mit Taylor, gespielt von Rain Spencer, wieder aufleben ließ.

Abseits der Kameras scheinen Sean und Christopher ein starkes Band zu teilen – eine erfrischende Abkehr von den Spannungen ihrer Rollen innerhalb der Serie. In einem Interview mit Entertainment Weekly verteidigte Christopher die Beschützerrolle, die Steven für seine Schwester Belly einnimmt, während Sean schmunzelnd anmerkte, dass diese Dynamik auch aus viel Liebe resultiere. Obwohl die Serie das Liebesdreieck aufgelöst hat, bleibt die Beziehung zwischen Steven und Conrad in einer letzten filmischen Fortsetzung weiterhin spannend. Kein Wunder also, dass die beiden Schauspieler sogar bei einem Knicks-Spiel für Gesprächsstoff sorgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Kaufman und Christopher Briney beim Knicks-Spiel im Madison Square Garden in New York City am 28. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Kaufman und Christopher Briney beim Spiel Knicks gegen Bucks im Madison Square Garden in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images "Der Sommer, als ich schön wurde"- Stars Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney, 2025