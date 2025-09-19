"Der Sommer, als ich schön wurde"-Cast begeistert in Paris

Der Cast des Streaming-Hits Der Sommer, als ich schön wurde zog vor Kurzem in Paris alle Blicke auf sich. Am Handlungsort der finalen Folge von Staffel drei präsentierten sich Gavin Casalegno (26), Lola Tung (22) und Christopher Briney (27) bei einem Fototermin im eleganten Shangri-La Hotel auffallend stilvoll. Während Gavin und Christopher sich in eleganten, dunklen Outfits zeigten, glänzte Lola in einem schlichten, figurbetonten Kleid.

Vor allem Christopher zog die Blicke der Fotografen auf sich. Denn zu seinem schlichten Anzug trug er auffallende schwarze Lederstiefeletten mit Blocksohlen, die durch eine quadratische Spitze mit polierten Goldkappen betont wurden. Im Kontrast zum weiten Schnitt wirkte die quadratische Spitze übertrieben, aber bewusst – ein auffälliges Ornament in einem ansonsten minimalistischen Outfit.

Fans hatten zuletzt einen wahren Grund zur Freude, denn nach den drei Staffeln ist bei Amazon Prime für "Der Sommer, als ich schön wurde" noch nicht Schluss. Autorin Jenny Han (45), die nicht nur die Buchvorlage lieferte und in der dritten Staffel selbst Regie führte, arbeitet derzeit an dem Script für einen finalen Film. Wann genau der Streifen zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney in Paris, 2025

Getty Images Lola Tung und Christopher Briney in Paris, 2025

Getty Images Gavin Casalegno, Jenny Han, Christopher Briney und Lola Tung in Paris, 2025

Wer hat für euch den stärksten Paris-Look hingelegt? Gavin – dunkel, elegant, effortless chic. Lola – schlicht, figurbetont, super classy. Christopher – mir gefällt der klassische Look mit den Stiefeln. Ergebnis anzeigen