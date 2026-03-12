Paris Hilton dreht eine Weihnachtskomödie für Prime Video

Paris Hilton (45) wird in der neuen Weihnachtskomödie "Clashing Through the Snow" von Amazon MGM Studios mitspielen. An der Seite von Christopher Briney (27), Michelle Randolph (28) und Lukas Gage (30) übernimmt die Unternehmerin eine Rolle, die einer stilisierten Version ihrer selbst sehr nahekommt. Der Film wird als moderne Version des Klassikers "Ein Ticket für Zwei" beschrieben und soll das Genre für die heutige Generation neu interpretieren, wie Deadline berichtet.

Wie jetzt bekannt wurde, entsteht der Film unter der Regie von Carlson Young und wird von den Wonderland Sound and Vision-Partnern McG und Mary Viola produziert. Auch Oscar-Preisträger Ari Sandel ist als ausführender Produzent an dem Projekt beteiligt. Das Drehbuch zu "Clashing Through the Snow" stammt von Daniel Mackey und Rebecca Ewing, die bereits für das Netflix-Projekt "Love Hard" verantwortlich zeichneten. Der Film war einer der meistgesehenen Titel auf der Streaming-Plattform.

Paris ist nicht nur als Realitystar bekannt, sondern auch als Geschäftsfrau und CEO von 11:11 Media. Anfang des Jahres erschien die Dokumentation "Infinite Icon: A Visual Memoir", die ihre musikalische Reise vom Debütalbum bis zu ihren neuesten Arbeiten zeigt. Der Film ist das jüngste Kapitel einer persönlichen Trilogie, die 2020 mit der Dokumentation "This Is Paris" begann und mit ihren Memoiren "Paris: The Memoir" fortgesetzt wurde, die es auf die Bestsellerliste der New York Times schafften. Die 45-Jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 in Santa Monica

Getty Images Christopher Briney, Schauspieler

Getty Images Michelle Randolph bei den Critics Choice Awards in Santa Monica