An diesen Schauplätzen wird "Emily in Paris" diesmal gedreht

Die Erfolgsserie "Emily in Paris" geht in die nächste Runde – und verlässt dafür erneut die Grenzen Frankreichs. Wie das Branchenblatt Variety berichtet, stehen für die sechste Staffel gleich zwei neue europäische Schauplätze auf dem Plan: Griechenland und Monaco. Die Dreharbeiten sollen bereits im Mai beginnen. Mit von der Partie ist wieder das bekannte Ensemble rund um Hauptdarstellerin Lily Collins (37), die erneut in die Rolle der Emily schlüpft. Auch Ashley Park (34), Lucas Bravo (38) und Lucien Laviscount (33) kehren vor die Kamera zurück.

Inhaltliche Details hält Netflix bislang noch weitgehend unter Verschluss. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass die komplizierte Beziehung zwischen Emily und Gabriel auch in Staffel sechs wieder eine zentrale Rolle spielen wird, so Serienjunkies. Die neuen Drehorte reihen sich damit in das ohnehin glamouröse Setting der Serie ein, das in den vergangenen Staffeln bereits Paris, Rom, Venedig und Saint-Tropez umfasste.

Die Serie, die von Darren Star (64) entwickelt wurde und von Paramount Television Studios gemeinsam mit Darren Star Productions und Jax Media produziert wird, zählt nach wie vor zu den verlässlichen Zugpferden von Netflix. Staffel fünf war zuletzt erfolgreich gestartet und landete direkt in den weltweiten Top 10 des Streamingdienstes. Lily Collins ist dabei nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt – eine Rolle, die sie seit der ersten Staffel innehat.

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Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

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Getty Images Der "Emily in Paris"-Cast, August 2023

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Netflix Lily Collins als Emily in Folge 4 der fünften Staffel "Emily in Paris"